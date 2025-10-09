placeholder
Zakręcony piątek 2 online. Gdzie obejrzeć w streamingu w Polsce?

Zakręcony piątek 2 to kontynuacja familijnego hitu z 2003 roku, w której powróciły Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. W końcu można obejrzeć film w streamingu w Polsce. Gdzie oglądać? Na jakich platformach? Wszystko zebraliśmy dla Was w jednym miejscu.
Adam Siennica
Tagi:  zakręcony piątek 2 
Disney streaming
Jeszcze bardziej zakręcony piątek Walt Disney Studios
Zakręcony piątek 2 to komedia familijna Disneya, która kontynuuje hit z 2003 roku o zamianie ciał. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powróciły w głównych rolach, a film został dobrze przyjęty. Widzowie pokochali zwariowaną przygodę bohaterek po latach bardziej niż krytycy, ale ci - według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje - również wydali pozytywny werdykt: 74% pozytywnych opinii.

W kinach film Zakręcony piątek 2 poradził sobie całkiem nieźle - zebrał 152,7 mln dolarów z całego świata przy budżecie 40 mln dolarów.

Zakręcony piątek 2 online - gdzie obejrzeć?

  • CANAL+ – wypożyczenie 49,99 zł
  • Sklep Prime Video – wypożyczenie 49,99 zł, kupno 64,99 zł
  • Megogo – wypożyczenie w SD: 48,99 zł, w HD: 54,99 zł; kupno 64,99 zł
  • Rakuten – wypożyczenie 54,99 zł, kupno 69,99 zł
  • Player.pl – wypożyczenie 49,99 zł
  • Play Now – wypożyczenie 49 zł

Jeszcze bardziej zakręcony piątek

Pierwszy zwiastun filmu

Jeszcze bardziej zakręcony piątek
Źródło: Walt Disney Studios
Zakręcony piątek 2 - opis fabuły

Akcja osadzona jest wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lohan) ma już własną córkę i wkrótce po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin, a wkrótce przekonują się, że pewne zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.

Adam Siennica
