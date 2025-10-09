Walt Disney Studios

Zakręcony piątek 2 to komedia familijna Disneya, która kontynuuje hit z 2003 roku o zamianie ciał. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powróciły w głównych rolach, a film został dobrze przyjęty. Widzowie pokochali zwariowaną przygodę bohaterek po latach bardziej niż krytycy, ale ci - według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje - również wydali pozytywny werdykt: 74% pozytywnych opinii.

W kinach film Zakręcony piątek 2 poradził sobie całkiem nieźle - zebrał 152,7 mln dolarów z całego świata przy budżecie 40 mln dolarów.

Zakręcony piątek 2 online - gdzie obejrzeć?

CANAL+ – wypożyczenie 49,99 zł

Sklep Prime Video – wypożyczenie 49,99 zł, kupno 64,99 zł

Megogo – wypożyczenie w SD: 48,99 zł, w HD: 54,99 zł; kupno 64,99 zł

Rakuten – wypożyczenie 54,99 zł, kupno 69,99 zł

Player.pl – wypożyczenie 49,99 zł

Play Now – wypożyczenie 49 zł

Zakręcony piątek 2 - opis fabuły

Akcja osadzona jest wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lohan) ma już własną córkę i wkrótce po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin, a wkrótce przekonują się, że pewne zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.