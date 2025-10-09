Zakręcony piątek 2 online. Gdzie obejrzeć w streamingu w Polsce?
Zakręcony piątek 2 to kontynuacja familijnego hitu z 2003 roku, w której powróciły Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. W końcu można obejrzeć film w streamingu w Polsce. Gdzie oglądać? Na jakich platformach? Wszystko zebraliśmy dla Was w jednym miejscu.
Zakręcony piątek 2 to komedia familijna Disneya, która kontynuuje hit z 2003 roku o zamianie ciał. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powróciły w głównych rolach, a film został dobrze przyjęty. Widzowie pokochali zwariowaną przygodę bohaterek po latach bardziej niż krytycy, ale ci - według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje - również wydali pozytywny werdykt: 74% pozytywnych opinii.
W kinach film Zakręcony piątek 2 poradził sobie całkiem nieźle - zebrał 152,7 mln dolarów z całego świata przy budżecie 40 mln dolarów.
Zakręcony piątek 2 online - gdzie obejrzeć?
- CANAL+ – wypożyczenie 49,99 zł
- Sklep Prime Video – wypożyczenie 49,99 zł, kupno 64,99 zł
- Megogo – wypożyczenie w SD: 48,99 zł, w HD: 54,99 zł; kupno 64,99 zł
- Rakuten – wypożyczenie 54,99 zł, kupno 69,99 zł
- Player.pl – wypożyczenie 49,99 zł
- Play Now – wypożyczenie 49 zł
Zakręcony piątek 2 - opis fabuły
Akcja osadzona jest wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lohan) ma już własną córkę i wkrótce po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin, a wkrótce przekonują się, że pewne zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat