Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego nadchodzi! Fragment Zamachu na papieża

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Zamach na papieża to ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego - legendarnego duetu polskiego kina, który wspólnie stworzył m.in. kultowy film Psy. Kino Świat opublikowało fragment thrillera - już tej jesieni zadebiutuje on w kinach.

Zamach na papieża - fragment filmu

Zamach na papieża - pełen zwiastun. Oto nowy thriller reżysera Psów

Zamach na papieża - fabuła, obsada, data premiery

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty „Bruno” Brusicki - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W obsadzie znaleźli się: Bogusław Linda, Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Premiera kinowa filmu Zamach na papieża została zaplanowana na 26 września.