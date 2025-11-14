Zamach na papieża w popularnym streamingu! Sprawdźcie datę
Zamach na papieża pojawi się w najpopularniejszym streamingu w Polsce! Sprawdźcie, kiedy produkcja pojawi się w abonamencie Netflixa.
Zamach na papieża to ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego inspirowany prawdziwymi wydarzeniami - zamachem na papieża Jana Pawła II w 1981 roku. Teraz będzie można go obejrzeć w ramach subskrypcji Netflixa, gdzie zadebiutuje już 10 grudnia.
Zamach na papieża - fabuła, obsada
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty „Bruno” Brusicki - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
W obsadzie znaleźli się: Bogusław Linda, Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.
Źródło: kinoalert
