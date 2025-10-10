placeholder
Reklama
placeholder

Disney wznawia prace nad aktorską wersją Zaplątanych. Wielki powrót megagwiazdy Marvela

Po blisko pół roku przerwy wznowiono prace nad aktorską wersją słynnej animacji Zaplątani z 2010 roku. Co ciekawe, jedną z najważniejszych ról negocjuje kluczowa aktorka z Kinowego Uniwersum Marvela, dla której może to być wielki powrót na łono Disneya.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  zaplątani 
scarlett johansson Disney
Zaplątani Disney/cbr.com
Reklama

W kwietniu dowiedzieliśmy się, że Disney wstrzymał realizację aktorskiej wersji animacji Zaplątani - powodem takiego obrotu spraw były słabe przyjęcie i wyniki finansowe tegorocznej Śnieżki. Jak raportuje jednak teraz serwis Deadline, włodarze firmy podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad projektem, w dodatku chcąc przeznaczyć na niego jeszcze więcej pieniędzy niż początkowo zakładano. 

Okazuje się bowiem, że w obsadzie może znaleźć się nie kto inny jak sama Scarlett Johansson, która podobno negocjuje rolę Matki Gertrudy. Te doniesienia są o tyle zaskakujące, że wielka gwiazda Kinowego Uniwersum Marvela rozstała się z Disneyem w atmosferze konfliktu. Poszło o kwestię filmu Czarna Wdowa i jego natychmiastową premierę na platformie Disney+, co przełożyło się na mniejsze zyski finansowe samej aktorki. Johansson groziła nawet pozwem, lecz obie strony ostatecznie doszły do porozumienia.

Istotne jest to, że w przypadku aktorskich Tangled "oficjalnie nic nie dostało jeszcze zielonego światła" - negocjacje obsadowe i samo wznowienie prac nie oznaczają, że na pewno doczekamy się kinowej premiery filmu. Inne portale donoszą jednak, że w najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się nowych wieści w sprawie ról dwojga głównych bohaterów, Roszpunki i Flynna. 

Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach. Ranking pełen gniotów i szmir

arrow-left 22. Kosmiczny mecz (1996) Źródło: materiały prasowe arrow-right
22. Kosmiczny mecz (1996)
21. Kacper (1995)
20. Grinch: świąt nie będzie (2000)
19. Wojownicze żółwie ninja II: Tajemnica szlamu (1991)
18. Richie milioner (1994)
17. Æon Flux (2005)
16. Alvin i wiewiórki (2007)
15. G.I. Joe: Czas Kobry (2009)
14. Transformers 3 (2011)
13. Josie i kociaki (2001)
12. Ultrapies (2007)
11. Dudley Doskonały (1999)
10. Smerfy (2011)
9. Pan Magoo (1997)
8. Garfield 2 (2006)
7. Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas! (2000)
6. Borys i Natasza (1992)
5. Jem i Hologramy (2015)
4. Scooby-Doo! Strachy i patałachy (2009)
3. Inspektor Gadżet 2 (2003)
2. Ostatni Władca Wiatru (2010)
1. Dragonball: Ewolucja (2009)

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  zaplątani 
scarlett johansson Disney
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

2010
Zaplątani
Oglądaj TERAZ Zaplątani Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Razer - Gengar Edition
-

Nawiedzone gadżety gamingowe: Razer wprowadza nowe elementy do Gengar Edition!

2 The Mighty Nein
-

Spin-off Legendy Vox Machiny w drodze! Zwiastun The Mighty Nein

3 Paramount i Warner Bros.
-

Czy Paramount kupi Warner Bros? Prezes David Ellison o planach korporacji

4 Duolingo: The Final Test
-

Powstanie serial o... Duolingo? Stworzą go twórcy Big Mouth!

5 Howard Stark
-

Czy Howard Stark powróci do MCU? Dominic Cooper o swojej starej roli

6 Pluribus
-

Jeszcze jeden zwiastun Pluribus. Czy wreszcie wiadomo o co chodzi w tym serialu?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e01

Chirurdzy

s24e03

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e01

9-1-1

s21e14

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s16e09

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e196

Moda na sukces

s27e03

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Charles Dance
Charles Dance

ur. 1946, kończy 79 lat

Rose McIver
Rose McIver

ur. 1988, kończy 37 lat

Manu Bennett
Manu Bennett

ur. 1969, kończy 56 lat

Danuta Stenka
Danuta Stenka

ur. 1961, kończy 64 lat

Michael Giacchino
Michael Giacchino

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV