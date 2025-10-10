Disney wznawia prace nad aktorską wersją Zaplątanych. Wielki powrót megagwiazdy Marvela
Po blisko pół roku przerwy wznowiono prace nad aktorską wersją słynnej animacji Zaplątani z 2010 roku. Co ciekawe, jedną z najważniejszych ról negocjuje kluczowa aktorka z Kinowego Uniwersum Marvela, dla której może to być wielki powrót na łono Disneya.
W kwietniu dowiedzieliśmy się, że Disney wstrzymał realizację aktorskiej wersji animacji Zaplątani - powodem takiego obrotu spraw były słabe przyjęcie i wyniki finansowe tegorocznej Śnieżki. Jak raportuje jednak teraz serwis Deadline, włodarze firmy podjęli decyzję o kontynuowaniu prac nad projektem, w dodatku chcąc przeznaczyć na niego jeszcze więcej pieniędzy niż początkowo zakładano.
Okazuje się bowiem, że w obsadzie może znaleźć się nie kto inny jak sama Scarlett Johansson, która podobno negocjuje rolę Matki Gertrudy. Te doniesienia są o tyle zaskakujące, że wielka gwiazda Kinowego Uniwersum Marvela rozstała się z Disneyem w atmosferze konfliktu. Poszło o kwestię filmu Czarna Wdowa i jego natychmiastową premierę na platformie Disney+, co przełożyło się na mniejsze zyski finansowe samej aktorki. Johansson groziła nawet pozwem, lecz obie strony ostatecznie doszły do porozumienia.
Istotne jest to, że w przypadku aktorskich Tangled "oficjalnie nic nie dostało jeszcze zielonego światła" - negocjacje obsadowe i samo wznowienie prac nie oznaczają, że na pewno doczekamy się kinowej premiery filmu. Inne portale donoszą jednak, że w najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się nowych wieści w sprawie ról dwojga głównych bohaterów, Roszpunki i Flynna.
Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach. Ranking pełen gniotów i szmir
Źródło: Deadline
