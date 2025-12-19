Podbił serca fanów w najlepszej grze 2025 roku. Teraz doczekał się własnej maskotki

fot. IGN Store, Sandfall Interactive

W oficjalnym sklepie IGN Store pojawił się kolejny produkt dla fanów Clair Obscur: Expedition 33. Do oferty obejmującej między innymi odzież, grafiki oraz płytę winylową ze ścieżką dźwiękową dołączyła także pluszowa maskotka Esquie.

Maskotka mierzy około 30 cm i jest oficjalnym, licencjonowanym produktem. Została wykonana z materiałów mających zapewnić zarówno komfort użytkowania, jak i trwałość. W opisie opublikowanym na stronie IGN Store podkreślono również, że jest ona „naprawdę miękka i przytulaśna”.

Pluszowy Esquie z Clair Obscur: Expedition 33 - zdjęcia maskotki

Maskotka Esquie z Clair Obscur: Expedition 33

Cena maskotki wynosi 241 zł (kwota w złotówkach wyświetla się po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu kraju z listy). Do tej sumy należy jednak doliczyć koszt wysyłki do Polski w wysokości 42 zł. Zainteresowani muszą się także liczyć z dość długim czasem oczekiwania na zamówienie — dostawę zaplanowano dopiero na maj przyszłego roku.

Clair Obscur: Expedition 33 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Niedawno gra pobiła rekord gali The Game Awards, gdzie zdobyła aż 9 statuetek, w tym nagrodę dla najlepszej gry 2025 roku.

