UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Wydarzenia z ostatnich dwóch odcinków 2. sezonu Rodu smoka postawiły wiele odpowiedzi. W ich trakcie równie dużo się wydarzyło. Dostaliśmy pierwszą sporą bitwę tego sezonu i polała się krew po obu stronach konfliktu. 5. odcinek skupił się na konsekwencjach, które dotknęły zarówno Zielonych, jak i Czarnych. Co to dokładnie oznacza?

W sieci pojawił się tez zwiastun kolejnego odcinka, który zapowiada dalsze reperkusje wojny. Widać również, że Rhaenyra postanowiła wcielić plan Jace'a w życie o oswojeniu kolejnych smoków do zwiększenia ich liczby w swoich szeregach.

Dlaczego Daemon TO zrobił?

Ta scena mogła zszokować wielu, niezależnie od znajomości książek. W tych matka Daemona i Viserysa została szczątkowo wspomniana. Kobieta zmarła, gdy Daemon miał trzy lata, więc nie mógł jej pamiętać. Stworzył we własnej głowie idealizowany wizerunek matki, która kochała go bardziej od starszego brata, który zawsze był kompleksem Daemona. Książę Łotrzyk uważał siebie samego za najbardziej odpowiedniego kandydata do tronu. To jest też powodem rozmaitych wizji z Rhaenyrą w roli głównej.

Wyobraża ją sobie młodszą, ponieważ wtedy sprawował nad nią większą kontrolę. Był w stanie nią manipulować. Teraz już nie może tego robić. Znów jest kimś dalej w kolejce do Żelaznego Tronu. Znów to nie on będzie władcą. Ponadto zamek Harrenhal jest od dawien dawna nawiedzony, a odwiedzająca go często Alys Rivers według wielu uznawana jest za wiedźmę. Istnieje prawdopodobieństwo, że mikstura, którą dała do wypicia Daemonowi także ma wpływ na jego sny. Nie można też zapomnieć o czardrzewach, które rosną nieopodal, a jedno z nich Daemon już widział na własne oczy.

Wszystko to też podbudowuje relację z Aemondem. Obaj są młodszymi braćmi, którzy nie zasiedli na Tronie, choć uważają siebie za najlepszych do tej roli. Z tego powodu Daemon widział samego siebie w opasce Aemonda. Ma to podbudować ich rywalizację, która prędzej czy później znajdzie finalizację na ekranie.

Czy Helaena wiedziała o tym, co zrobił Aemond?

W 4. odcinku doszło do bitwy, w której ucierpiał Aegon. Nie tylko spadł z wysokiej wysokości na ziemię na swoim smoku, ale wcześniej zaatakował go jego własny brat, Aemond. W 5. odcinku pokazano konsekwencje tego - uzurpator ledwo jest w stanie mówić, nie wspominając o poruszaniu się. Z tego powodu zdecydowano się wybrać regenta, a zatem osobę zarządzającą pod nieobecność króla. Mimo chęci Alicent, to nie ona przejęła władzę. Chociaż sprawowała tę rolę w czasie pokoju, to mała rada nie zgodziła się na ponowienie tego. Wszyscy zgodnie uznali, że to Aemond jest lepszym władcą na czas wojny. Nawet kochanek Alicent, ser Criston Cole, który od samego początku sezonu spiskował i dobrze dogadywał się z młodszym z braci Targaryen.

W 1. sezonie widzieliśmy, że Aegon nie był zainteresowany rządzeniem. Gdy przyszła pora na to, starał się być dobrym królem, ale same chęci nie wystarczyły. Brakowało mu wiele cech dobrego przywódcy. Aemond od zawsze widział w sobie osobę godną sprawowania tej funkcji. Jednak działania, do których się posunął, nie będą bez konsekwencji. Tak przynajmniej sugeruje Helaena, jego siostra, która zdaje się wiedzieć o tym, co stało się podczas bitwy i o tym, jak Aemond zaatakował swojego brata. Wynika to prawdopodobnie z jej rzadkiej umiejętności smoczych snów, a zatem widzenia urywek przyszłości. Wielu członków jej rodu było do tego zdolnych.