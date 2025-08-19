Reklama
Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

Jezioro trumien to nowa powieść Urszuli Kusz-Neumann​. Jej premiera jeszcze w sierpniu. Poznajcie szczegóły nadchodzącej premiery.
Tymoteusz Wronka
jezioro trumien thriller Urszula Kusz-Neumann
jezioro trumien thriller Urszula Kusz-Neumann
Jezioro trumien Initium
Na początku tego roku wydawnictwo Initium wydało książkę Urszuli Kusz-Neumann zatytułowaną Czarny świt. Teraz kontynuuje "przygodę" z twórczością tej autorki i wkrótce wyda jej nową powieść.

Nadchodząca premiera nosi tytuł Jezioro trumien i jest trzymającym w napięciu, pełnym zagadek thrillerem. W tej powieści bohaterowie są rozgrywani przez nieznanego gracza, a stawką jest nie tylko życie bliskich, ale groźba wypłynięcia na wierzch mrocznej tajemnicy sprzed lat.

Premiera Jeziora trumien już w najbliższy piątek, 22 sierpnia.

Jezioro trumien - opis i okładka

Jezioro trumienŹródło: Initium

Gdy wracasz do domu, nie spodziewasz się, że zniknęli wszyscy, których kochasz.

Michał Gryska znajduje tylko list. A w nim: reguły gry. Żeby odzyskać żonę i dzieci, musi wrócić do miejsca, o którym próbował zapomnieć – do Ińska. Tam, gdzie dwadzieścia lat temu wydarzyło się coś, co miało nigdy nie wypłynąć na powierzchnię. Ale teraz wszystko znów się budzi.

W śmiertelną rozgrywkę zostaje wciągnięta również Milena – kochanka Michała, jedyna osoba, której nie powiedział całej prawdy. Bo ta prawda boli. I może zabić.

Miasto zamienia się w planszę, jezioro znów domaga się ofiary, a stara paczka przyjaciół odkrywa, że nie wszystkie sekrety sprzed lat da się zakopać.

Ińsko pamięta. Nawet jeśli ty próbujesz zapomnieć.

Dla fanów thrillerów z duszą, emocją i tempem, które nie pozwala złapać oddechu.

Zaufaj – w tej grze nie będziesz tylko obserwatorem.

Źródło: Initium

Powiązane książki
2025

Jezioro trumien

Jezioro trumien

7,0

2025

Czarny świt

Czarny świt
Powiązane osoby

Urszula Kusz-Neumann

Urszula Kusz-Neumann image

