Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

Na początku tego roku wydawnictwo Initium wydało książkę Urszuli Kusz-Neumann zatytułowaną Czarny świt. Teraz kontynuuje "przygodę" z twórczością tej autorki i wkrótce wyda jej nową powieść.
Nadchodząca premiera nosi tytuł Jezioro trumien i jest trzymającym w napięciu, pełnym zagadek thrillerem. W tej powieści bohaterowie są rozgrywani przez nieznanego gracza, a stawką jest nie tylko życie bliskich, ale groźba wypłynięcia na wierzch mrocznej tajemnicy sprzed lat.
Premiera Jeziora trumien już w najbliższy piątek, 22 sierpnia.
Jezioro trumien - opis i okładka
Gdy wracasz do domu, nie spodziewasz się, że zniknęli wszyscy, których kochasz.
Michał Gryska znajduje tylko list. A w nim: reguły gry. Żeby odzyskać żonę i dzieci, musi wrócić do miejsca, o którym próbował zapomnieć – do Ińska. Tam, gdzie dwadzieścia lat temu wydarzyło się coś, co miało nigdy nie wypłynąć na powierzchnię. Ale teraz wszystko znów się budzi.
W śmiertelną rozgrywkę zostaje wciągnięta również Milena – kochanka Michała, jedyna osoba, której nie powiedział całej prawdy. Bo ta prawda boli. I może zabić.
Miasto zamienia się w planszę, jezioro znów domaga się ofiary, a stara paczka przyjaciół odkrywa, że nie wszystkie sekrety sprzed lat da się zakopać.
Ińsko pamięta. Nawet jeśli ty próbujesz zapomnieć.
Dla fanów thrillerów z duszą, emocją i tempem, które nie pozwala złapać oddechu.
Zaufaj – w tej grze nie będziesz tylko obserwatorem.
Źródło: Initium
