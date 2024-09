Zapowiedź książki Awaria prądu. 17 opowiadań grozy od polskich autorek

11 września 2024 roku zadebiutuje antologia Awaria prądu, złożona z siedemnastu opowiadań grozy, które ma łączyć prąd i elektryczność. Ich autorkami są polskie pisarki, w tym Paulina Hendel, znana z cykli Żniwiarz i Zapomniana księga, a także Katarzyna Berenika Miszczuk, którą czytelnicy mogą znać z serii fantasy, zaczynającej się od książki Ja, diablica.

Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Mięta. Okładka będzie w twardej oprawie, a wydanie zostanie dodatkowo ozdobione zadrukowanymi brzegami stron, które cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem czytelników. Antologia będzie miała 480 stron.

Oficjalny opis wydawnictwa Mięta brzmi:

Możemy znaleźć go w gniazdkach czy urządzeniach codziennego użytku. Natura też jest go pełna, co widać w wyładowaniach atmosferycznych, a także neuronach przewodzących za jego pomocą informacje.

Czy prądu można się bać? Czy może straszniejszy jest moment, kiedy znika i światło gaśnie? Czy prąd może celowo zrobić ci krzywdę? Pamiętaj: jeśli zobaczysz błysk – uciekaj!