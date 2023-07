Zawód gangster: Zemsta - jest zwiastun i data premiery. Pat Tate i kultowa seria powracają!

Signature Entertainment

Zawód gangster, film niezależny z 2007 roku, dał początek franczyzie, która z biegiem czasu zyskała niezwykle dużą popularność także w naszym kraju. Pierwsza odsłona serii traktowała o wywodzącym się ze środowiska kibiców-chuliganów przestępcy, który piął się po kolejnych szczeblach kryminalnej kariery. Później nakręcono trzy kolejne części; ostatnią z nich w 2021 roku. Teraz odpowiedzialny za franczyzę producent Andrew Loveday wraca z nowym filmem.

To właśnie on jest współautorem scenariusza do produkcji Zawód gangster: Zemsta, której akcja będzie osadzona w londyńskim Soho na początku lat 90. XX wieku. Pat Tate (w tej roli gwiazda serii, Craig Fairbrass) postanowi pomścić swojego lojalnego kompana, który został zamordowany przez jednego z najbardziej wpływowych gangsterów w Wielkiej Brytanii.

Zawód gangster: Zemsta - zwiastun

Tak prezentują się pierwsze zdjęcia promocyjne:

Zawód gangster: Zemsta - zdjęcia

Loveday twierdzi, że Zemsta będzie pod każdym względem "największą" z dotychczasowych odsłon serii.

Reżyseruje Nick Nevern, natomiast na ekranie pojawią się m.in. Jamie Foreman, George Russo, Ben Wilson, Stephen McCole, Sadie Frost, Tara Fitzgerald, ArrDee, Josh Myers, Emily Wyatt, Geoff Bell, Anthony Skordi i Phil Davis.

Rise of the Footsoldier: Vengeance zadebiutuje w brytyjskich kinach 15 września.