Zbędni: nowy thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza już jest

Zbędni to nowy thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza, popularnego autora kryminałów, thrillerów i powieści sensacyjnych.

W Zbędnych Chmielarz kreuje różne wątki i nieszablonowe postaci, które - chociaż początkowo zdają się nie mieć za wiele ze sobą wspólnego - finalnie łączą się w zaskakującą całość.

W powieści giną ludzie, rozwija się lokalna przestępczość i układy, które determinują funkcjonowanie społeczności pozornie spokojnego miasteczka po sezonie.

Zbędni ukazali się dzisiaj nakładem wydawnictwa Marginesy. Powieść liczy 424 strony.

Zbędni - opis i okładka książki

Pewnej nocy Jan pod wpływem alkoholu śmiertelnie potrąca dziewczynę. Na co dzień opiekuje się polem namiotowym i bezskutecznie walczy z nałogiem, a tamtego wieczoru po raz kolejny pijany wsiada do samochodu. Strach przed przyznaniem się do niezamierzonego morderstwa jest większy niż jego uczciwość. Zakopuje dziewczynę w lesie, ale dręczony wyrzutami sumienia przegląda prasę, rozpytuje i szuka. Kim była ta kobieta? I dlaczego nikt jej nie szuka?

Pochodzący z Belgii Jules, jedyny gość pola namiotowego, mieszka w kamperze i mimo okropnej pogody nie wyjeżdża z Polski. Po co tu jest i kim jest odwiedzająca go osoba?

W Kowarach aspirantka Maria Szulej szuka zaginionej dziewczynki. Ktoś porwał Karolinę, ale nie zgłoszono żądania okupu. Tymczasem rodzina wynajmuje detektywa, by szukał dowodów przeciw matce dziecka.

Coś dziwnego dzieje się także w nowym pensjonacie Aliny i Mirka. Jedna z pensjonariuszek pojawia się i znika. Posiłki stawia się pod jej drzwiami, a kobietę otacza aura tajemnicy. Czemu mieszka tu już od tylu tygodni? Pensjonatu nie opuszcza natomiast dorosły syn właścicieli. Boi się wszystkiego, a najbardziej karzącej go za najmniejsze przewinienie matki.

Oto świat jest pełen sekretów, mroku i występku. Czy ujawniona w końcu prawda zdoła wszystkich wyzwolić?

Źródło: Marginesy

Wojciech Chmielarz - o autorze

Autor kryminałów, dziennikarz, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru (2015) i Wielkiego Kalibru Czytelników (2019), dziewięciokrotnie nominowany do tej nagrody. Autor cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce: Podpalacz (2012), Farma lalek (2013), Przejęcie (2014), Osiedle marzeń (2016), Cienie (2018), Długa noc (2022), cyklu gliwickiego: Wampir (2015), Zombie (2017) i Wilkołak (2021), postapokaliptycznej powieści Królowa Głodu (2022) oraz thrillera psychologicznego Żmijowisko (2018), za który otrzymał nagrodę Złotego Pocisku i Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Kryminału. Po nim ukazały się kolejne thrillery – Rana (2019), Wyrwa (2020) i Za granicą (2023) oraz powieści sensacyjne: Prosta sprawa (2020), Dług honorowy (2021) i Zwykła przyzwoitość (2023). Dwie jego powieści – Żmijowisko i Wyrwa – zostały zekranizowane. Mieszka z rodziną w Warszawie.