Venom 3: Ostatni taniec - złoczyńca z poprzedniego filmu powróci? Aktorka jasno odpowiada

W konkluzjach serii filmowych często usiłuje się sprowadzać postaci z poprzednich filmów, by zobaczyć je po raz ostatni. Wielu fanów zastanawiało się, czy Shriek, w którą wcielała się Naomie Harris, może powrócić w Venom 3: Ostatni taniec. Takie nadzieje wydawały się próżne zważywszy na to, że spadł na nią dzwon, ale aktorka i tak została o to zapytana. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń:

Shriek nie może być bardziej martwa. Nie ma szans, że powróci w kolejnym Venomie. Bawiłam się jednak świetnie z Andym Serkisem. To fenomenalny reżyser. Tom Hardy to kolejny aktor, z którym mogłabym pracować w przyszłości niezależnie od dnia i godziny. Woody Harrelson oczywiście też. Kocham Woody'ego. Praca naprzeciw niego jest fantastyczna. Gdyby Sony zapytało, to chętnie bym wróciła, ale Shriek na pewno nie żyje.

Venom 3: Ostatni taniec - o czym jest film?

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.