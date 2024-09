Reboot horroru Koszmar minionego lata traci swoją gwiazdę. Aktorka wolała inny duży projekt

fot. Sony Pictures

Serwis Deadline poinformował, że Camila Mendes, która najbardziej znana jest z serialu Riverdale, nie zagra w nowej wersji Koszmaru minionego lata. Aktorka była przymierzana do jednej z głównych ról, ale straciła zainteresowanie tym projektem po tym, jak Amazon MGM Studios i Mattel Films oficjalnie zapowiedzieli, że Masters of the Universe jednak powstanie. Mendes zagra bohaterkę imieniem Teela, która wystąpi u boku He-Mana, w którego wcieli się Nicholas Galitzine. Najwyraźniej aktorka nie może pogodzić prac nad oboma projektami i z rebootu horroru musiała zrezygnować.

W filmie wystąpią Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers i Jonah Hauer-King. Do swoich ról znanych z pierwszego filmu z serii powrócą Jennifer Love Hewitt oraz Freddiem Prinze Jr.

Reboot Koszmaru minionego lata wyreżyseruje Jennifer Kaytin Robinson, która wcześniej nakręciła filmy Ktoś wyjątkowy oraz Zróbmy zemstę. Wspólnie z Samem Lanskym napisała scenariusz na podstawie wstępnego szkicu Leah McKendrick. Producentem jest Neal Moritz, który pracował nad pierwszą częścią.

Oryginalny film Koszmar minionego lata opowiadał o grupie znajomych, którzy podczas jazdy samochodem potrącili mężczyznę. Nieświadomi, że ich ofiara wciąż żyje, wyrzucili ciało do morza. Okazało się jednak, że to nie był koniec, a dopiero początek ich problemów.