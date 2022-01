Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara - będzie adaptacja książki Dahla. Wes Anderson za kamerą filmu Netflixa

Źródło: Fox

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara to pierwszy wielki projekt Netflixa po zakupienia Roald Dahl Story Company, dzięki której mają prawa do twórczości pisarza. Jak donosi Deadline, za sterami stanie uznany Wes Anderson, który wyreżyseruje i napisze scenariusz filmu.

Tradycyjnie jak to u Wesa Andersona bywa, w obsadzie znajdą się wielkie gwiazdy. Benedict Cumberbatch zagra tytułowego bohatera, a obok niego na ekranie wystąpią Dev Patel, Ben Kingsley oraz Ralph Fiennes.

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara - o czym jest film?

Książka Roalda Dahla składa się z siedmiu opowiadań. Nie wiadomo, które znajdą się w filmie, ale według informatorów Deadline plan Wesa Andersona jest podobny do tego, co bracia Coen zrobili w Balladzie o Busterze Scruggsie - będzie to złożone z trzech minifilmów.

Przypomnijmy, że dla Wesa Andersona nie jest to pierwsza przygoda z twórczością Dahla. Jego nominowany do Oscara film animowany Fantastyczny Pan Lis również na tym się opierał.

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara - opis wydawnictwa książkowego

Siedem zamieszczonych tu opowiadań to wspaniałe przykłady zawrotnego i zupełnie niezwykłego świata, który Roald Dahl - nazywany "wielkim czarodziejem" - uczynił swoim własnym. Mamy tu nie tylko świadectwa jego czarnego humoru i fantazji (Łabędź i O chłopcu, który rozmawiał ze zwierzętami), ale także fascynującą opowieść o początkach jego pisarstwa, pierwszy z powstałych utworów - Bułka z masłem, jak również uroczo zaskakującą opowieść o młodym, bogatym próżniaku, który nabywa niezwykłą umiejętność. Czytając je, stwierdzicie, że ludzie są o wiele dziwniejsi, niż można by podejrzewać.

