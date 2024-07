fot. Disney

Następcy to film Disney Channel z 2015 roku, który opowiadał o potomkach złych postaci z legend i bajek. Była tam m.in. córka Diaboliny, Złej Królowej, syn Jafara i wiele innych. Okazuje się, że w produkcji mogła zagrać Zendaya, obecnie jedna z największych gwiazd młodego pokolenia aktorów. Nie udało jej się to jednak, a historią o tym podzieliła się Cornelia Frame, która wówczas zasiadała na kierowniczym stanowisku w Disneyu:

Zendaya kilkukrotnie przystępowała do przesłuchania do roli. To była duża sprawa. Robiła to w kółko i na okrągło, ale nie poszło po jej myśli. Teraz, gdy sobie o tym myślę, to zastanawiam się, czy Spider-Man by się wydarzył w tym samym czasie? Wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. Często skupiasz się na czymś innym, gdy to pierwsze się nie uda. Zendaya włożyła w to wszystko wiele pracy i wysiłku, ale tak po prostu czasem bywa.

Następcy - opis fabuły

Książę Ben (Mitchell Hope) jest synem Pięknej i Bestii, którzy władają magicznym królestwem zwanym Auradonem. Rodzice szykują dla syna ceremonię przejęcia tronu. Pierwszą samodzielną decyzją Bena jest ogłoszenie amnestii dla potomków złych charakterów więzionych na odizolowanej od świata wyspie. Wśród nich są: Carlos (Cameron Boyce) - syn Cruelli de Mon, Mal (Dove Cameron) - córka Diaboliny , Evie (Sofia Carson) - córka Złej Królowej, oraz Jay (Booboo Stewart), którego ojcem jest Jafar. Nastolatki otrzymują szansę na oczyszczenie rodowych nazwisk. W tym celu trafiają do szkoły, w której uczyć się będą wraz z młodym władcą i innymi potomkami dobrych bajkowych postaci: Audrey (Sarah Jeffery), Jane (Brenna D'Amico) oraz Dougiem (Zachary Gibson).