Gwiezdne Wojny od twórcy Deadpool & Wolverine nadchodzą. Pierwsze informacje!

fot. EW.com

Szefowa Lucasfilmu Kathleen Kennedy w rozmowie z Deadline potwierdziła, że nie ma zamiaru przechodzić na emeryturę. W tej samej rozmowie zdradziła, że Gwiezdne Wojny w reżyserii Shawna Levy’ego, twórcy Deadpool & Wolverine, są kolejnym kinowym projektem w kolejności po The Mandalorian & Grogu. Ujawniła też pierwsze oficjalne informacje.

Kto zajmie się przyszłością Gwiezdnych Wojen? Kathleen Kennedy komentuje plotki!

Gwiezdne Wojny od twórcy Deadpool & Wolverine

Przede wszystkim potwierdziła, że fabuła rozgrywa się po wydarzeniach z części IX, czyli filmu Skywalker. Odrodzenie, ale jest to samodzielna historia. Akcja toczy się 5–6 lat po tych wydarzeniach.

– To zasadniczo same nowe postacie. Może pojawi się jakiś bohater z trylogii sequeli, ale głównie to opowieść o nowych bohaterach.

Według plotek główną rolę w tym filmie ma zagrać Ryan Gosling.

fot. materiały promocyjne

Przyszłość Gwiezdnych Wojen

Kennedy potwierdziła też, że trylogia Simona Kinberga również rozgrywa się lata po Gwiezdnej Sadze i ma ukazać przyszłość Gwiezdnych Wojen. Nazwała to nową sagą. Nie odniosła się natomiast do projektu o Rey, nad którym również trwają prace.

Potwierdziła, że James Mangold i Beau Willimon nadal pracują nad scenariuszem Świtu Jedi. Projekt został przesunięty, aby Mangold mógł ukończyć doceniany film Kompletnie nieznany.

Co ciekawe, producentka na koniec ujawniła, że Gwiezdne Wojny Taiki Waititiego nadal powstają. Pracuje nad tekstem z nowym scenarzystą i na razie widziała już pierwszy akt historii.