Zero grawitacji: ukazał się nowy zbiór opowiadań Woody'ego Allena

Woody Allen jest legendą kina. Karierę rozpoczynał jako komik stand-upowy, ale z czasem stał się uznanym scenarzystą i reżyserem, ale także aktorem... a nawet pisarzem. Wśród jego najsłynniejszych filmów można wymienić m.in. O północy w Paryżu, Annie Hall, czy Vicky Cristina Barcelona.

W Polsce ukazały się do tej pory następujące książki Woody'ego Allena: Wyrównać rachunki, Bez piór, Skutki uboczne i Czysta anarchia oraz zbiór sztuk teatralnych Allen na scenie. Dom Wydawniczy Rebis wydał też jego autobiografię A propos niczego. Autobiografia.

Dzisiaj do polskich wydań książek Woody'ego Allena dołączył zbiór Zero grawitacji. Nowa pozycja zawiera teksty publikowane w New Yorkerze, jak również zupełnie nowe, a każdy skrzy się dowcipem.

Zero grawitacji zostało wydane w twardej oprawie i liczy 216 stron.

Zero grawitacji - opis i okładka książki

Czy pisze o myślących samochodach, życiu seksualnym celebrytów czy też o tym, w jaki sposób danie kurczak generała Tso zyskało swoją nazwę, Allen jest zawsze oryginalny, rubaszny, ale i wyrafinowany, wyjątkowo przenikliwy i, co najważniejsze, nieodmiennie zabawny.

Tytuł Zero grawitacji sugeruje, że zamieszczonych tu opowiadań nie należy traktować poważnie, ale, jak to w życiu bywa, śmiech nie zawsze jest beztroski.