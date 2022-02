Zespół Apple zdradził, jaką marżę narzuci na systemy płatności od firm trzecich

Źródło: Apple

Apple toczy na kilku rynkach spór dotyczący możliwości swobodniejszego zarządzania aplikacjami udostępnianymi w bibliotece AppStore. Choć na razie nic nie wskazuje na to, aby deweloperzy iOS-a mogli instalować aplikacji na iPhone’ach oraz iPadach z pominięciem oficjalnego sklepu, części regulatorów udało się wymusić na korporacji pozwolenie na korzystanie z systemów płatności od firm trzecich.

W Europie taki bój toczył się m.in. na holenderskiej arenie prawnej. Organizacja Authority for Consumers and Markets uznała, że Apple nadużywa swojej rynkowej pozycji zmuszając deweloperów do korzystania z autorskich narzędzi transakcyjnych. Spór zakończył się wygraną ACM, w związku z czym zespół Apple zobowiązał się, że będzie zezwalać na wdrażanie zewnętrznych systemów płatności w aplikacjach randkowych pokroju Tindera. Tak wąskie grono odbiorców związane jest z faktem, iż to w kontekście tych aplikacji wezwano firmę do zmiany polityki finansowej.

Mimo przegranego starcia, korporacja nie zamierzała jednak rezygnować z pobierania opłat od zewnętrznych transakcji. Firma tłumaczyła swoją decyzję tym, iż w skład dotychczasowej 30-procentowej marży wchodziły także opłaty związane z utrzymaniem AppStore. Tylko część opłaty związana była z przetwarzaniem przelewów realizowanych pomiędzy klientem a deweloperem. Firma nie zdradziła jednak, ile wyniesie obniżona marża.

Po publikacji obszernej instrukcji poświęconej alternatywnym systemom płatności dla holenderskich aplikacji randkowych wiadomo, jak wysoko Apple ceni sobie proces utrzymania AppStore. Jeśli twórca oprogramowania skorzysta z alternatywnej metody płatności, korporacja obniży pobierane opłaty do poziomu 27%.

Firma zdecydowała się na wdrożenie niezwykle skromnego upustu, który może okazać się niewystarczający, aby upowszechnić alternatywne metody płatności w AppStore. Nie można także wykluczyć, że tak wysoka marża nie spodoba się prawnikom ACM i spór wokół mikrotransakcji w iOS-ie przeciągnie się na kolejne miesiące.

