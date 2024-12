Knull żyje między wszechświatami? Potwierdza to usunięta scena z filmu Venom 3: Ostatni taniec

fot. Sony Pictures

Scenariusz nie był najmocniejszą stroną filmu Venom 3: Ostatni taniec. Było w nim wiele niedociągnięć i nieścisłości. Często też decyzje postaci nie miały sensu, prawdopodobnie ze względu na to, że część scen została wycięta. Wygląda na to, że podczas montażu początkowego ujęcia również pominięto ważny szczegół.

Co zdradza usunięta scena w filmie Venom 3?

W pierwszych minutach trzeciej części Venoma Eddie Brock (Tom Hardy) zostaje odesłany z powrotem do swojej rzeczywistości po tym, jak trafił na Ziemię-616. Podróżował przez portal podobny do tych, których używa Knull, a nie przez ten iskrzący się, który widzieliśmy w Spider-Man: Bez drogi do domu.

Natomiast teraz do sieci trafiła usunięta scena z Ostatniego tańca, w której Eddie podróżuje przez pozorną pustkę między rzeczywistościami. Mroczna istota, prawdopodobnie Xenophage, dostrzega Venoma i jego Kodeks, prawdopodobnie ujawniając, w jaki sposób Knull dowiedział się o jego istnieniu. Zobaczcie poniżej.

Nie wiadomo, dlaczego ten fragment został wycięty. Fani spekulują, że Knull prawdopodobnie jest uwięziony między wszechświatami, a nie we wszechświecie, który Venom nazywa domem. Jedna z teorii mówi, że Peter Parker zginie w walce w Spider-Manie 4, zanim Symbiont go uratuje, tworząc w ten sposób nowy Kodeks, który umożliwiłby ucieczkę Knullowi ze swojego więzienia. Wtedy mógłby stać się głównym złoczyńcą multiwersum.

Andy Serkis podłożył głos Knullowi. Jednak w rozmowie z portalem Screen Rant przyznał, że nie wie, jaka jest przyszłość tej postaci w MCU. Po prostu został poproszony o zagranie go, a potem zaczęła się rozmowa, że chcieliby dalej pociągnąć jego historię, bo jest dość ważną postacią.

