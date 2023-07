Reżyser Testosteronu i Zołzy kręci komedie dla Netflixa

Foto. Viaplay

Reżyser Tomasz Konecki, twórca takich hitów komediowych jak Testosteron czy Lejdis, właśnie wszedł na plan nowej produkcji. Jak udało nam się ustalić zdjęcia do komedii pod tytułem Zgon przed weselem rozpoczęły się w czwartek. W obsadzie zobaczymy miedzy innymi Tomasza Karolaka i Paulinę Gałązkę, która dopiero co zakończyła prace na planie prequelu Samych swoich.

Poprzedni film Koneckiego Gorzko, gorzko! miał trafić do kin pod koniec zeszłego roku. Powstał nawet zwiastun i plakat. Jednak dystrybutor Kino Świat postanowił w ostatnim momencie zmienić plany i sprzedał produkcję platformie Netflix. Adam Siennica, który recenzował ten film, lekko mówiąc, nie był z niego zadowolony. Oto co napisał:

Szwankuje scenariusz, fatalne rozpisanie nawet niezłych pomysłów i jeszcze wykonanie wszystkiego na ekranie. Przez to zamiast relaksu, dobrej zabawy i śmiechu, można jedynie się wynudzić, poczuć zażenowanie, zmęczyć i nic dobrego po tym tytule w głowie nie zostaje. Odradzam marnowanie czasu.

Najwidoczniej amerykański gigant streamingowy był na tyle zadowolony z oglądalności, że nie czekając długo, zamówił u reżysera kolejny tytuł.

Nie znamy jeszcze daty premiery, ale podejrzewamy, że odbędzie się ona jeszcze pod koniec tego roku.

Na premierę czeka jeszcze jeden film Koneckiego, komedia Klątwa zrealizowana dla platformy Viaplay. Film opowiada o losach Moni i Nastki – sióstr, których droga przez życie usiana jest wieloma przeszkodami. Główne bohaterki mają niesamowitego pecha – gdy tylko wydaje się, że wszystko ułoży się po ich myśli, zdarza się coś, co całkowicie rujnuje ich plany. Zmęczone kolejnymi przeciwnościami udają się w jedyne miejsce, które obie uznają za bezpieczne – do domu rodzinnego. Podczas wieczornej degustacji babcinych nalewek dziewczyny poznają sekret – to nie pech je prześladuje, ale klątwa nałożona na ich rodzinę kilkaset lat wcześniej przez samego papieża.

W rolach głównych występują aktorki młodego pokolenia – Agnieszka Więdłocha oraz Vanessa Aleksander. W pozostałych rolach widzowie zobaczą: Danutę Stenkę, Annę Nehrebecką, Iwonę Bielską, a także Rafała Rutkowskiego, Piotra Trojana oraz Philippe Tłokińskiego.