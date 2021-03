Pierwszy Zielona Latarnia w końcu wyznał, że jest homoseksualistą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alan Scott, pierwszy Zielona Latarnia i współzałożyciel drużyny Justice Society of America, ostatecznie potwierdził, że jest gejem. O takim obrocie spraw spekulowano już od dobrych kilku lat; w erze New 52 na coming out w materii orientacji seksualnej zdecydowała się bowiem wersja tej postaci z alternatywnej Ziemi-2. Tym razem uczynił to Scott z podstawowego uniwersum - do całego zdarzenia doszło w zeszycie Infinite Frontier #0.

Heros ujawnił swój homoseksualizm w trakcie rozmowy z dziećmi, Jennifer-Lynn i Toddem (oboje dali się poznać w świecie DC jako Jade i Obsidian z drużyny Infinity, Inc.). Spójrzcie sami:

Infinite Frontier #0 - plansze

Wiemy już także, że tajemnicy homoseksualizmu bohatera przez lata strzegli jego przyjaciele z Justice Society of America z Jayem Garrickiem (pierwszy Flash) i Tedem Grantem (Wildcat) na czele. Warto w tym miejscu podkreślić, że postać Alana Scotta wprowadzono do uniwersum DC w lipcu 1940 roku jako inżyniera, który w trakcie jednej z katastrof budowalnych odnalazł tajemniczą, zieloną latarnię - ta dała mu moc latania i powoływania do istnienia tworów własnej wyobraźni.

Później Scott związał się z cierpiącą na schizofrenię antagonistką Rose (druga z jej osobowości miała na imię Thorne); to właśnie ona stała się matką Jade i Obsidiana. Sam Alan przez długi czas nie miał pojęcia o ich istnieniu - sytuacja zmieniła się dopiero po latach, gdy w czasie kolejnych misji Zielona Latarnia zaczął współpracować z Infinity, Inc.