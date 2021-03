Wonder Woman z Marvela zabija jak szalona. Wśród ofiar Knull i złoczyńca Thor: Love and Thunder

Marvel

Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam alternatywną okładkę do jednego z komiksów wchodzących w skład zbliżającego się wydarzenia Heroes Reborn, na której pojawiła się Power Princess, powszechnie określana jako Wonder Woman świata Marvela. Teraz docierają do nas kolejne informacje związane z tą postacią. Z oficjalnego opisu 6. zeszytu zasadniczej serii eventu wynika, że bohaterka uda się do tajemniczego cmentarzyska bogów, natomiast wcześniej zabije ona prawdziwych tytanów - Knulla, Gorra i All-Goga.

Ta krótka lista ofiar naprawdę imponuje. Przypomnijmy, że Knull to wszechpotężny władca symbiontów i antagonista King in Black, Gorr zyskał przez lata przydomek "rzeźnika bogów" i stanie się też głównym złoczyńcą filmu Thor: Love and Thunder (sportretuje go Christian Bale), natomiast All-Gog to postać wzorowana na Gogu, mierzącym blisko 100 metrów wysokości i ważącym ponad 16 ton monstrum, obdarzonym potworną siłą fizyczną i nadludzką szybkością.

Spójrzcie na nowe materiały promujące Heroes Reborn; przedstawiają one m.in. kolejnego członka Squadron Supreme of America, Hyperiona (uznawanego na marginesie za odpowiednik Supermana w Marvelu), który okazał się mocniejszy od samego Hulka, jak również Czarną Panterę - w wydarzeniu przybierze on tożsamość Ronina:

Heroes Reborn - materiały promocyjne

Przypomnijmy, że akcja Heroes Reborn będzie rozgrywać się w alternatywnym świecie - wszystkie niezbędne szczegóły na temat eventu znajdziecie w tym miejscu.