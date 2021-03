Marvel - zapomnijcie o rękawicy Thanosa. Kang pokazał swoją; działa jeszcze drastyczniej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykański rynek zeszyt Avengers: Mech Strike #2, kolejną odsłonę serii, w której Mściciele w alternatywnym świecie mierzą się z ogromnymi potworami znanymi jako biomechanoidy - by skutecznie stawić im czoło, każdy z herosów wykorzystuje potężne zbroje zwielokratniające ich moce. W nowej opowieści pojawił się natomiast przyszły złoczyńca MCU, Kang Zdobywca, w dodatku uzbrojony w śmiercionośną Rękawicę Anihilacji. Artefakt może nie jest potężniejszy, ale z całą pewnością działa drastyczniej niż ten, którego używał Thanos.

Kang przybył więc do Góry Avengers, służącej w tym cyklu jako siedziba superbohaterów. Na miejscu do walki z nim stanął wyłącznie Czarna Pantera; rzecz w tym, że starcie zakończyło się w mgnieniu oka - Zdobywca uruchomił swoją rękawicę, kompletnie wymazując T'Challę z czasu i przestrzeni. Co ciekawe, antagonista nie zdawał sobie sprawy, że posiadany przez niego artefakt działa właśnie w ten sposób. Jakby tego było mało, konsekwencja użycia Rękawicy Anihilacji jest nieodwracalna, przez co ani Czarna Pantera, ani ewentualnie inne postacie nie będą mogły powrócić do życia.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także planszę pokazującą, że Hulk próbujący założyć zbroję ma z nią spory problem - głową rozbił wchodzący w jej skład hełm):

Avengers: Mech Strike #2 - plansze