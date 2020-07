Zielone Latarnie pozdrawiają Aquamana. Okładka komiksu nawiązuje do plakatu filmu

DC

Na amerykański rynek komiksowy już niebawem trafią kolejne zeszyty serii DCeased: Dead Planet, będącej sequelem wydanej w zeszłym roku historii DCeased. Przypomnijmy, że po zainfekowaniu szkodliwą odmianą Równania Anty-Życia postacie zamieniają się w tej rzeczywistości w istoty przypominające wyglądem zombie. Jedną z nich był Hal Jordan aka Zielona Latarnia, którego nieoczekiwaną następczynią okazała się Black Canary. Bohaterka w najnowszych odsłonach opowieści połączyła już swoje siły z innymi członkami Korpusu Zielonych Latarni.

Do sieci trafiła tymczasem okładka alternatywna do zeszytu DCeased: Dead Planet #4, który będzie kontynuował wątek przygód nowej Zielonej Latarni ziemskiego sektora. Grafik InHyuk Lee przedstawił heroinę w dokładnie takiej samej pozycji, jaką na plakacie filmu Aquaman przybrał władca mórz i oceanów. Dinah Lance trzyma tu w ręku miecz z kryptonitu, który wcześniej miał posłużyć Wonder Woman do zabicia zainfekowanego Supermana. O ile na kinowym materiale promocyjnym Aquamana centralną postać otaczały morskie stworzenia, o tyle w przypadku komiksu Zielona Latarnia jest otoczona przez innych członków Korpusu. Spójrzcie sami:

DCeased: Dead Planet #4 - okładka alternatywna

DCeased: Dead Planet #4 trafi na amerykański rynek 6 października.