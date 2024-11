Indiana Jones i Wielki Krąg - zobaczcie dłuzsze wideo z rozgrywką. Tak Indy brzmi z polskim dubbingiem!

fot. Bethesda

Bethesda opublikowała nowy materiał poświęcony grze Indiana Jones i Wielki Krąg. Wideo może zainteresować polskich graczy przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to dłuższe spojrzenie na rozgrywkę, w którym mamy możliwość zapoznania się z różnymi jej aspektami, a po drugie jest to również okazja, by usłyszeć pełną polską wersję językową i przekonać się, jak tytułowy bohater będzie brzmiał po polsku.

Gameplay przedstawia między innymi skradanie, walkę wręcz i rozwiązywanie zagadek. Pod koniec możemy również zobaczyć, jak prezentują się większe, otwarte lokacje, w których będziemy mieli okazję odejść od głównego wątku fabularnego i zając się wykonywaniem różnego rodzaju pobocznych aktywności.

Indiana Jones i Wielki Krąg - premiera na PC oraz konsoli Xbox Series X|S już 9 grudnia tego roku. W przyszłym roku produkcja ta ma trafić także na konsole PlayStation 5.