Spider-Man: No Way Home - realistyczna figurka Zielonego Goblina. Ma uśmiech Willema Dafoe

Fot. Hot Toys/Marvel

Hot Toys ogłosiło debiut nowej figurki Zielonego Goblina, kultowego przeciwnika Pajączka. Została stworzona na podstawie wcielenia zagranego przez Willema Dafoe w Spider-Man: No Way Home. Przedstawia finałową odsłonę złoczyńcy w filmie. Zobaczcie, jak prezentuje się na poniższych zdjęciach.

Kolekcjonerzy będą mogli naciągnąć kaptur na głowę figurki i założyć jej czarne gogle na oczy. W komplecie są też różne pary rąk i charakterystyczne bomby Zielonego Goblina.

Zielony Goblin - niesamowita figurka Hot Toys [ZDJĘCIA]

W Spider-Man: No Way Home po raz pierwszy zobaczyliśmy na dużym ekranie trzech Pajączków jednocześnie. Choć Tobey Maguire, Andrew Garfield i Tom Holland wzbudzili wiele emocji, to nie tylko ich obecność ucieszyła fanów. Willem Dafoe jako Zielony Goblin po raz kolejny podbił serca fanów.

Zielony Goblin ze Spider-Man: No Way Home. Figurka kolekcjonerska

Warto przypomnieć, że Willem Dafoe wcielał się najpierw w złoczyńcę w kinowej trylogii Sama Raimiego i w ten sposób przeszedł do historii jako jeden z najbardziej ikonicznych ekranowych przeciwników Spider-Mana. Nic dziwnego, że jego wielki powrót w Spider-Man: No Way Home był równie ekscytujący, co pojawienie się wielu Pajączków w jednym miejscu.