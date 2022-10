Spider-Man: Bez drogi do domu - nowe zdjęcia z wersji rozszerzonej. Są Matt Murdock i brat Toma Hollanda

Marvel/Sony

Na początku września w kinach w 6 państwach ze Stanami Zjednoczonymi na czele zadebiutowała rozszerzona wersja filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, zatytułowana wymownie The More Fun Stuff Edition. Ta ekranowa historia, zawierająca 11 minut dodatkowego materiału, dołożyła do wynoszących ponad 1,9 mld USD wpływów finansowych produkcji kolejne 14 mln USD w box office. Teraz mamy okazję zobaczyć pochodzące z niej, nowe zdjęcia.

Przedstawiają one m.in. Matta Murdocka reprezentującego prawne interesy Happy'ego Hogana, Petera Parkera i MJ spoglądających na miniaturową wersję domu Doktora Strange'a, Sanctum Sanctorum, czy Pajączka łapiącego na ulicy jednego z rzezimieszków - co ciekawe, w rolę tego ostatniego wcielił się brat Toma Hollanda, Harry. Spójrzcie sami:

Spider-Man: Bez drogi do domu - zdjęcia z wersji rozszerzonej

Pojawiają się również doniesienia, że na potrzeby Bez drogi do domu nakręcono znacznie więcej scen, które nie trafiły do ostatecznej wersji opowieści. Jedna z nich miała zostać nakręcona na sali sądowej, a Murdock był w niej adwokatem Petera Parkera; w innych z kolei widzieliśmy kolejne humorystyczne interakcje między 3 wcieleniami Spider-Mana.