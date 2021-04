Wróg Daredevila niczym Zimowy Żołnierz. Kingpin już zaczął programowanie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Daredevil #29, w którym tytułowy bohater zaczął się wykrwawiać, balansując na granicy życia i śmierci - więcej na ten temat przeczytacie w tym miejscu. Składa się jednak tak, że w tym samym komiksie Kingpin postanowił powołać do istnienia swoją własną wersję Zimowego Żołnierza; podobny do Bucky'ego Barnesa los czeka teraz na ikonicznego przeciwnika Diabła Stróża, Lestera aka Bullseye'a.

Przypomnijmy, że Matt Murdock przebywa obecnie w więzieniu, a rolę Daredevila przejęła Elektra. W dodatku Nowy Jork jest zniszczony po inwazji Knulla; Wilson Fisk zamierza odbudować swoją pozycję, pozbywając się wrogów raz na zawsze. W jednej z sekwencji widzimy go w podziemnym laboratorium, w którym grupa naukowców przeprowadza eksperymenty na co chwilę tracącym świadomość Lesterze. Badania mają na celu wyprać jego mózg, a później przeprogramować go tak, by spełniał on wszystkie polecenia Kingpina i stał się jego najlepszym zabójcą. Spójrzcie sami:

Daredevil #29 - plansze

Wygląda na to, że Bullseye stanie się asem w talii Fiska. W kolejnej odsłonie serii ma on stawić czoło Elektrze.