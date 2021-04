Marvel - Kapitan Ameryka jak Geralt, Spider-Man vs. żaboludzie, orki. Oto Amazing Fantasy

Kaare Andrews/Marvel

Marvel rozkręca kampanię promocyjną nadchodzącej serii Amazing Fantasy, której scenarzystą i jednocześnie rysownikiem jest kontrowersyjny i powracający do Domu Pomysłów po blisko 7 latach Kaare Andrews (znany choćby z komiksu Spider-Man: Władza).

W zbliżającej się opowieści w głównych rolach wystąpią Kapitan Ameryka, Spider-Man i Czarna Wdowa; zobaczymy ich młodsze (Cap z okresu II wojny światowej, nastoletni Parker i Natasza wciąż przebywająca w Czerwonym Pokoju) i przemieszczone w czasie wersje, które trafią na tajemniczą, prehistoryczną wyspę zamieszkiwaną przez armię dziwacznych stworzeń z orkami, chimerami, smokami, kanibalistycznymi żaboludźmi i kobietami z ogonami na czele.

Zobaczcie materiały promocyjne - wśród nich te, na których Cap poluje na potwory niczym Geralt:

Amazing Fantasy #1 - plansze

Amazing Fantasy nawiązuje nazwą do słynnej serii o tym samym tytule, w której w 1962 roku po raz pierwszy pojawił się Peter Parker. Na poziomie scenariusza Andrews chce czerpać z konwencji fantasy typowej dla początków XX wieku, natomiast w warstwie wizualnej inspiracją staną się prace legendarnego Franka Frazetty, znanego z zamiłowania do pokazywania świata w sposób bardziej abstrakcyjny, przepełniony hiperrealizmem.

Amerykańskie portale popkulturowe wskazują na to, że Andrews zdecydował się na zupełnie nietypowe podejście do mitologii współczesnych superbohaterów, odwołując się m.in. do prac uznawanego za jednego z twórców psychoanalizy Carla Gustava Junga i powieści o Tarzanie czy Wyspie skarbów - trudno przewidzieć, w jaki sposób ta mieszanka zadziała na czytelników.

Amazing Fantasy #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 28 lipca.