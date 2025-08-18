Reklama
placeholder

Najwięksi złoczyńcy w sitcomach. Numer jeden to postać znana od prawie 40 lat

Sitcomy, czyli seriale komediowe, pomimo swojej zabawnej formy, jak najbardziej mają czarne charaktery, które uprzykrzają życie bohaterom. Jacy są najlepsi złoczyńcy w takich produkcjach? Sprawdźcie sami.
Reklama
placeholder

Sitcomy, czyli seriale komediowe, pomimo swojej zabawnej formy, jak najbardziej mają czarne charaktery, które uprzykrzają życie bohaterom. Jacy są najlepsi złoczyńcy w takich produkcjach? Sprawdźcie sami.
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  bohaterzy 
złoczyńcy sitcomy
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  bohaterzy 
złoczyńcy sitcomy
Ben Chang fot. materiały prasowe
Reklama

Bohaterowie sitcomów nie mają łatwo. Chociaż ich historie w większości przypadków mają bawić, często absurdalnymi sytuacjami i szalonymi gagami, to jednak nie jest wszystko. Odcinkowe komedie, jak każda dobra historia, muszą mieć swojego złoczyńcę, który czasem uprzykrzy życie postaciom i sprawi, że wszystko stanie się trudniejsze i bardziej wymagające. O tym jest dziś to zestawienie!

Jacy są najwięksi złoczyńcy w serialach komediowych? Specyfika sitcomu polega na tym, że nie korzysta z takich postaci regularnie, ale pojawiają się one przeważnie w odpowiednim momencie, by nadać wydarzeniom więcej wartości, a także emocji. Często zapominamy, że ten aspekt jest równie ważny, gdy chcemy kogoś rozśmieszyć. To emocje sprawiają, że angażujemy się i śmiejemy, gdy trzeba, oraz płaczemy, gdy jest wzruszająco – nieraz sitcomy szły w poważne tony, zaskakując swoich widzów i fanów.

Najwięksi złoczyńcy w sitcomach

Zobaczcie, jakich 20 złoczyńców wybrał portal ScreenRant i na jakich miejscach pojawiły się określone postacie. Zgadzacie się z wyborami? Dodalibyście kogoś do listy?

20. Devon Banks - Rockefeller Plaza 30

arrow-left
20. Devon Banks - Rockefeller Plaza 30
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,2

2006
Rockefeller Plaza 30
Rockefeller Plaza 30 Komedia

Najnowsze

1 Fallout: sezon 2
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

2 Moo Moo Mario Kart
-

PETA uderza w Mario Kart. Poszło o kolczyk w nosie

3 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

4 45. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
-

Sidewinder z Kapitana Ameryki 4 mógł wyglądać inaczej. Szkic koncepcyjny lepszy od finałowej wersji?

5 HBO Max sierpień 2025
-

HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2025. Scheda, nowy sezon Peacemakera i inne

6 Oscar Isaac - Moon Knight
-

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

9

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

10

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV