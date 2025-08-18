Najwięksi złoczyńcy w sitcomach. Numer jeden to postać znana od prawie 40 lat

fot. materiały prasowe

Bohaterowie sitcomów nie mają łatwo. Chociaż ich historie w większości przypadków mają bawić, często absurdalnymi sytuacjami i szalonymi gagami, to jednak nie jest wszystko. Odcinkowe komedie, jak każda dobra historia, muszą mieć swojego złoczyńcę, który czasem uprzykrzy życie postaciom i sprawi, że wszystko stanie się trudniejsze i bardziej wymagające. O tym jest dziś to zestawienie!

Jacy są najwięksi złoczyńcy w serialach komediowych? Specyfika sitcomu polega na tym, że nie korzysta z takich postaci regularnie, ale pojawiają się one przeważnie w odpowiednim momencie, by nadać wydarzeniom więcej wartości, a także emocji. Często zapominamy, że ten aspekt jest równie ważny, gdy chcemy kogoś rozśmieszyć. To emocje sprawiają, że angażujemy się i śmiejemy, gdy trzeba, oraz płaczemy, gdy jest wzruszająco – nieraz sitcomy szły w poważne tony, zaskakując swoich widzów i fanów.

Najwięksi złoczyńcy w sitcomach

Zobaczcie, jakich 20 złoczyńców wybrał portal ScreenRant i na jakich miejscach pojawiły się określone postacie. Zgadzacie się z wyborami? Dodalibyście kogoś do listy?