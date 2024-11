Samuel L. Jackson o Oscarach. Nie jest zaszczytem otrzymanie nominacji do nagrody

fot. Netflix

Dramat Lekcja gry na pianinie trafił w ostatnim czasie na Netflix. W jednej z głównych ról wystąpił Samuel L. Jackson, który w ramach promocji filmu porozmawiał z Associated Press. Przy okazji odniósł się do tego, że aktorzy zbyt dużą wagę przywiązują do zdobytych nagród w ciągu swoich karier, szczególnie do Oscarów.

Ludzie powiedzą: "Cóż, to zaszczyt być nominowanym". Nie, to nie jest zaszczyt. To zaszczyt wygrać.

Legendarny aktor był tylko raz nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w Pulp Fiction. Z kolei w 2021 roku odebrał statuetkę Honorowego Oscara z rąk Denzela Washingtona. Obecnie mówi się, że Jackson ma szansę na nominację do nagrody Akademii Filmowej za brawurową rolę w Lekcji gry na pianinie.

Jeśli zostaniesz nominowany, ludzie powiedzą: "Tak, tak, pamiętam to" albo większość ludzi zapomni.

Samuel L. Jackson krytycznie o nagrodach filmowych

Michael Potts towarzyszył Jacksonowi w tej rozmowie i dodał, że większość ludzi pamięta tylko, kto wygrał. Następnie Jackson powiedział, że przyznawanie nagród ma charakter rywalizacji, ale jako aktor nie myśli o tym, gdy odgrywa każdą scenę.

Zazwyczaj jest to konkurs, w którym nie zgłosiłeś się na ochotnika. Nie poszedłem tam, żeby się popisać: "Czekaj, pozwól mi zagrać moją scenę. Poczekaj, pozwól mi to zrobić, upewnij się, że zapamiętałeś, kim jestem". Nie, nominują cię i mówią: "Za jaki film go nominowali? Jak się nazywa ta rzecz?". A potem po wszystkim, ludzie mają trudności z zapamiętaniem, kto w ogóle wygrał.

Zobaczcie poniżej wspomnianą rozmowę z Jacksonem oraz Pottsem.

