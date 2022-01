Złote Globy 2022 - lista zwycięzców. Netflix z najlepszym filmem!

fot. materiały prasowe

Złote Globy 2022 znów dla Netflixa. Ich oscarowy faworyt Psie pazury został uznany za najlepszy film dramatyczny roku. Łącznie przyznano temu filmowi 3 wyróżnienia. W kategoriach musicalowych zwycięzcą został West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. Tutaj również trzy wyróżnienia.

Po stronie seriali najwięcej, bo aż trzy wyróżnienia zdobyła Sukcesja, ale nie zapomniano o nagrodzeniu popularnego Teda Lasso.

Zawsze mówi się, że Złote Globy to prognostyk przed nominacjami do Oscara. Te znów wydają się być miejscem, w którym najlepsze filmy Netflixa będą skutecznie rywalizować z kinowymi produkcjami.

Złote Globy 2022 - zwycięzcy

Zwycięzcy zostali pogrubieni na liście nominacji.

FILM DRAMATYCZNY

Belfast

Coda

Diuna

King Richard: Zwycięska rodzina

Psie pazury



FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

Cyrano

Nie patrz w górę

Licorice Pizza

West Side Story

tick, tick... Boom!

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Hytti nro 6

Drive My Car

To była ręka Boga

Bohater

Matki równoległe



FILM ANIMOWANY

Nasze magiczne Encanto

Przeżyć

Luca

Raya i ostatni smok

Moje slunce Mad



REŻYSERIA

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Psie Pazury

Maggie Gyllenhaal - Córka

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Diuna



SCENARIUSZ

Paul Thomas Anderson – Licorize Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Psie pazury

Adam McKay – Nie patrz w górę

Aaron Sorkin – Lucy i Desi



AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Jessica Chastain – Oczy Tammy Faye

Olivia Colman – Córka

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

Lady Gaga – Dom Gucci



AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Mahershala Ali – Łabędzi śpiew

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Psie pazury

Will Smith – King Richard: Zwycięska rodzina

Denzel Washington – Tragedia Makbeta



AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Nie patrz w górę

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West Side Story



AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Leonardo DiCaprio – Nie patrz w górę

Peter Dinklage - Cyrano

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In The Heights. Wzgórza marzeń



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Caitriona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Psie pazury

Aunjanue Ellis – King Richard: Zwycięska rodzina

Ruth Negga - Pomiędzy



AKTOR DRUGOPLANOWY

Ben Affleck - Bar dobrych ludzi

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Kodi Smit-McPhee – Psie pazury



PIOSENKA



“Be Alive” - King Richard: Zwycięska rodzina (Beyoncé Knowles-Carter, Dixson)

“Dos Orugitas” - Nasze magiczne Encanto (Lin-Manuel Miranda)

“Down to Joy” - Belfast (Van Morrison)

“Here I Am (Singing My Way Home)” - Respect. Fenomenalna Aretha Franklin (Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King)

“No Time to Die” - Nie czas umierać (Billie Eilish, Finneas O’Connell)

MUZYKA

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - Alexandre Desplat

Nasze magiczne Encanto - Germaine Franco

Psie pazury - Jonny Greenwood

Matki równoległe - Alberto Iglesias

Diuna - Hans Zimmer

SERIAL DRAMATYCZNY

Sukcesja

Squid Game

Lupin

The Morning Show

Pose



SERIAL KOMEDIOWY

Ted Lasso

Reservation Dogs

Wielka

Only Murders in the Building

Hacks

FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Mare z Easttown

Sprzątaczka

Kolej podziemna



AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Uzo Aduba - Terapia

Jennifer Aniston - The Morning Show

Christine Baranski - Sprawa idealna

Elisabeth Moss - Opowieść podręcznej

Mj Rodriguez - Pose

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Brian Cox - Sukcesja

Jung-jae Lee - Squid Game

Billy Porter - Pose

Jeremy Strong - Sukcesja

Omar Sy - Lupin

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Hannah Einbinder - Hacks

Elle Fanning - Wielka

Issa Rae - Niepewne

Tracee Ellis Ross - Czarno to widzę

Jean Smart - Hacks

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Anthony Anderson - Czarno to widzę

Nicholas Hoult - Wielka

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Jessica Chastain - Sceny z życia małżeńskiego

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Margaret Qualley - Sprzątaczka

Kate Winslet - Mare z Easttown

AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Paul Bettany - WandaVision

Oscar Isaac - Sceny z życia małżeńskiego

Michael Keaton - Dopesick

Ewan McGregor - Halston

Tahar Rahim - Wąż

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Jennifer Coolidge - Biały lotos

Kaitlyn Dever - Dopesick

Andie MacDowell - Sprzątaczka

Sarah Snook - Sukcesja

Hannah Waddingham - Ted Lasso

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM



Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Sukcesja

Mark Duplass - The Morning Show

Brett Goldstein - Ted Lasso

Oh Yeong-su - Squid Game

