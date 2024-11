Sequel komedii Kosmiczne jaja ma ukończony szkic scenariusza. Wszyscy są nim zachwyceni

fot. Metro-Goldwyn-Mayer

Od premiery w 1987 roku komedia Kosmiczne jaja od Mela Brooksa nie doczekała się sequela. Ale wiele wskazuje na to, że w końcu powstanie. Nad kontynuacją pracują Josh Gad, Josh Greenbaum oraz wspomniany Brooks. Amazon MGM Studios zajmie się produkcją.

Gad będzie pełnić funkcję producenta filmu, a także w nim zagra. W niedawnej rozmowie z magazynem Forbes zdradził w żartobliwy sposób, że pierwszy szkic scenariusza został ukończony.

Pomijając to, że MGM zabrało mnie do cel więziennych w Culver [miasto dawnej siedziby MGM, a teraz Sony Pictures Studios - przyp. red.], to mogę powiedzieć, że szkic został ukończony. Każdy, kto go przeczytał, był zachwycony. Proces pracy nad tym z Melem Brooksem był jednym z najważniejszych chwil w mojej karierze.

Aktor dodał, że całe doświadczenie było jak sen w gorączce. Powiedział też, że Brooks bardzo go wspierał i był niesamowicie zaangażowany i zelektryzowany tym, ponieważ ku zaskoczeniu ta wersja się udała.

To marzenie, móc w końcu urzeczywistnić przepowiednię Jogurta z pierwszego filmu. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Nie mogę powiedzieć o niczym poza procesem w tym momencie, ale mogę zdradzić, że każda godzina każdego dnia jest poświęcona na to, aby coraz bardziej zbliżać się do jego zrealizowania. I myślę, że zbliżamy się do końcowej fazy.

Przypomnijmy, że w filmie z 1987 roku zagrali Rick Moranis, Brooks, Bill Pullman, John Candy oraz Daphne Zuniga.

Kosmiczne jaja - fabuła

W oparach parodii, mknąć z prędkością niedorzeczną pośród gagów i efektów specjalnych, Mel Brooks śmiało podąża tam, gdzie nie dotarł jaszcze żaden geniusz komedii. Kosmojajarze, plemię kosmicznych niegodziwców, rządzonych przez podstępnego Prezydenta Tumana (Mel Brooks) zamierza ograbić z zasobów powietrza pobliską planetę Druidię. W samą porę jednak, międzygalaktycznym pojazdem typu Bajzel nadlatują pół-pies pół-człowiek Paw (John Candy) i Samotny Gwiazdor (Bill Pullman) - nieziemsko przystojny awanturnik do wynajęcia. Czy zdołają ocalić Druidię i wyrwą rozkapryszoną księżniczkę Vespę z rąk mazgajowatego nieudacznika zwanego Posępnym Hełmem (Rick Moranis)? Zwłaszcza, że tylko królewskie honorarium pozwoli im spłacić dług wobec gigantycznej góry mozarelli, znanej jako Pizza The Hut. Wszystko zależy od tego, czy wierzycie szczerze w Jogurta (jeszcze raz Mel Brooks) i w siłę Sztorcu! Posmakujcie Kosmicznych jaj i niech Sztorc będzie z Wami! [Opis dystrybutora]

