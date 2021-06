Najlepsze filmy 2021 roku (lista aktualizowana)

foto. materiały prasowe

Najlepsze filmy 2021 roku to artykuł, w którym wymieniamy naszym zdaniem najlepsze propozycje pojawiające się w ciągu 12 miesięcy. Pod uwagę bierzemy filmy wyświetlane na ekranach kin oraz mające premiery w platformach streamingowych. Nie zamykamy się na jakiś określony gatunek czy formę - znajdzie się tu miejsce dla fantastycznych rozrywkowych blockbusterów, jak i wybitnego kina artystycznego.

Ostatecznie artykuł zostanie podzielony na 12 stron, a każda z nich będzie odnosić się do jednego miesiąca. Aktualizacja nastąpi po zakończeniu ostatniego weekendu danego miesiąca, gdy na listę trafią kolejne wyróżniane przez nas propozycje.

Najlepsze filmy 2021 roku

Ten artykuł powstaje dla Was. Liczymy, że nasze zestawienie TOP filmów 2021 przypadnie Wam do gustu i będziecie z niego korzystać.

Jeśli uznacie, że pominęliśmy coś naprawdę wyjątkowego, dajcie znać - sprawdzimy dany tytuł i odpowiemy Wam w komentarzu, czy go dodamy. Biorąc pod uwagę coraz większą ofertę filmów w VOD, siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, co będzie udostępniane. Mamy nadzieję jednak, że nie pozwolicie nam ominąć wyjątkowym tytułów.

Filmy 2021 - najlepsze tytuły na styczeń

800

Chińska superprodukcja wojenna w końcu dotarła do Polski. Przygotowano znakomite, efekciarskie i diabelnie widowiskowe kino wojenne na najwyższym, realizacyjnym poziomie. Dużo akcji, walki z powiewającą chińską flagą w tle. Ta produkcja dostarcza widzom to, czego fani kina wojennego oczekują: emocje, napięcie i oddanie klimatu tragedii wojny bez względu na szerokość geograficzną. Ocena: 8/10.

Recenzja 800 - przeczytaj

Pewnej nocy w Miami...

Film Amazon Prime Video w reżyserii Reginy King to kino proponujące ciekawą historię i znakomite kreacje aktorskie. Trzy nominacje do Oscara nie były przypadkowe. To kino przede wszystkim dialogami stoi, więc scenariusz prezentuje się tutaj jako wyśmienity pierwszoplanowy gracz, który potrafi widza zaangażować bez reszty. Regina King to przede wszystkim świetna aktorka, która okazała się nadzwyczajną i obiecującą reżyserką.

Recenzja filmu Pewnej nocy w Miami... - przeczytaj

