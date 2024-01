Złote Globy odbiły się od dna? Wczesne dane mówią o dwukrotnie większej oglądalności w 2024 roku

HFPA

Reklama

Jak wynika ze wstępnych danych zaprezentowanych przez firmę Nielsen, 9,4 mln osób oglądało transmisję ze Złotych Globów na żywo lub w ciągu tego samego dnia, co stanowi wzrost o ok. 50% w stosunku do poziomu oglądalności zeszłorocznej gali. Ta liczba zwiększy się jeszcze nieznacznie tuż po tym, gdy spłyną ostateczne wyniki.

To duży sukces dla CBS, biorąc pod uwagę fakt, że zeszłoroczna gala Złotych Globów przyciągnęła najmniejszą widownię w historii NBC. To także lepszy wynik niż w 2021 roku, gdy transmisję obejrzało 6.9 mln osób. Wciąż jednak nie pobito rekordu z 2020 roku, gdy przed ekranem zebrało się 18,3 miliona widzów.

Spadki oglądalności przy tego typu wydarzeniach zdarzają się coraz częściej; 74. ceremonia wręczenia nagród Emmy osiągnęła swój najniższy wynik w historii w 2022 roku, a zeszłoroczna gala wręczenia Oscarów zgromadziła prawie 20 milionów widzów, gdy zazwyczaj ten wynik był aż dwa razy większy.

A wy oglądaliście tegoroczną galę Złotych Globów? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!