Fabuła Avengers: Doomsday rozszyfrowana? Bóg Imperator Doom nadciąga!

Źródło: X/Marvel Sources

Fani Marvela od 2 dni dyskutują w sieci o wycieku grafik koncepcyjnych z Avengers: Doomsday - nie ulega wątpliwości, że całe zdarzenie może zmienić nasz sposób postrzegania nadchodzącego filmu. Co więcej, najprawdopodobniej rzuca ono nowe światło na samą fabułę produkcji MCU, wyraźnie sugerując, że na ekranie zobaczymy Boga Imperatora Dooma, niezwykle potężną wersję złoczyńcy.

Jak zauważa serwis Comic Book Movie, Doom z zaprezentowanych w sieci prac przywodzi na myśl inkarnację tej samej postaci z komiksu Tajne wojny z 2015 roku. Przypomnijmy, że w historii ze scenariuszem Jonathana Hickmana i rysunkami Esada Ribica ma dojść do zderzenia dwóch ostatnich istniejących rzeczywistości: podstawowego świata Marvela i uniwersum Ultimate. To właśnie dążący do powiększenia swojej władzy Doom, wzmocniony mocą wszechpotężnych Beyondersów i siłą zniewolonego Molecule Mana, powołuje do istnienia nową rzeczywistość, tzw. Bitewny Świat, obwołując się później Bogiem, Mesjaszem i Imperatorem.

W Bitewnym Świecie tylko kilka postaci pamięta wydarzenia, które rozgrywały się przed jego powstaniem. Doktor Strange pełni rolę szeryfa pozostającego na usługach Dooma, Sue Storm jest żoną tego ostatniego, a dzieci Franklina Richardsa, Valerie i Franklin, widzą w antagoniście swojego ojca.

Spójrzmy teraz na ujawnioną grafikę koncepcyjną:

Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że twórcy Avengers: Doomsday podążają fabularnym szlakiem wytyczonym właśnie w komiksowych Tajnych wojnach. Doom staje się władcą Latverii, Doktor Strange jest jego wiernym doradcą, obok tronu złoczyńcy możemy dostrzec Franklina Richardsa, a prawdziwy ojciec tego ostatniego, Mr. Fantastic, został rzucony na kolana przez Yelenę Bielovą.

Jakby tego było mało, pogłoski o sojuszu Dooma i Strange'a w Doomsday krążą w sieci już od kilku miesięcy - były Najwyższy Mag MCU miałby połączyć siły z antagonistą po to, aby podstawowy świat Kinowego Uniwersum Marvela mógł przetrwać.

Warto dodać, że w komiksie Tajne wojny kluczem do działania multiwersum okazał się Molecule Man - rasa Beyonders powołała go do istnienia na tej zasadzie, że jego unicestwienie w jednym tylko uniwersum mogłoby doprowadzić do zagłady całego wieloświata. Nie jest wykluczone, że w MCU odpowiednikiem tej postaci okaże się Kang bądź Loki, tym bardziej, że na ekranie wspominano już o koncepcji "anchor beings", działającej na podobnej zasadzie jak położenie komiksowego Molecule Mana.