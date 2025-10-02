Złotowłosa: nowy thriller Wojciecha Chmielarza jeszcze w październiku

Marginesy

Reklama

Wojciech Chmielarz jest najbardziej rozpoznawalny dzięki kryminałom, m.in. o komisarzu Mortce, ale w swoim dorobku ma też powieści zaliczane do innych gatunków: thrillera, powieści sensacyjnej, a nawet fantastyki. Jego książki Żmijowisko, Wyrwa i Prosta sprawa były adaptowane na mały i duży ekran.

Najnowsza powieść, Złotowłosa, to kolejna próba Wojciecha Chmielarza zmierzenia się z thrillerem psychologicznym. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Marginesy już 15 października.

Złotowłosa opowiada o zniknięciu prowadzącym do czegoś znacznie większego – bolesnej konfrontacji z przeszłością i pytań o to, co to znaczy naprawdę zapłacić za swoje błędy.

Złotowłosa - opis i okładka

Źródło: Marginesy

Tajemnice z przeszłości, toksyczne związki, przemilczane winy.

Ten dzień powinien wyglądać zupełnie inaczej. Miały być zaręczyny i wielka radość, ale wszystko poszło nie tak. Urszula wychodzi do pobliskiego parku, żeby wybiegać wściekłość. I słuch po niej ginie. Urszula to opiekunka w hospicjum, osoba empatyczna i oddana ludziom, która pomaga i niesie radość nieuleczalnie chorym w najtrudniejszych chwilach. Pacjenci ją uwielbiają, a lekarze doceniają jej poświęcenie i cierpliwość. Kto i dlaczego miałby porwać tę kochaną dziewczynę, która jest aniołem dla innych? I dlaczego narzeczony od razu nie zgłasza jej zaginięcia? Dlaczego nikt jej nie szuka? Dziewczyna budzi się w zimnej piwnicy – poturbowana, głodna, zdezorientowana. Nie wie, gdzie jest ani kto ją porwał. Przecież nie ma wrogów. W głowie zaś kołacze się pytanie: czy to możliwe, że w parku zaatakował ją niedźwiedź? W dodatku słyszy głos Malwiny – tyle że Malwina nie żyje...