Gwiazda przeprasza członków rodziny. Chodzi o pikantne sceny z serialu Netflixa

Fot. Netflix

Reklama

Shelley Hennig zagrała w nowym serialu Netflixa, zatytułowanym Zmasakrowani. Wcieliła się w nim w Avę Winters, oficerkę CIA, która miała na ekranie kilka ostrzejszych scen, w tym rozbieranych. Jak donosi portal The Direct, w najnowszym wywiadzie przeprosiła za nie członków rodziny. Zobaczcie sami.

Shelley Hennig przeprasza członków rodziny

Jak powiedziała aktorka:

Z pewnością była dyskusja na ten temat. Dziewczyny pytały: "Okej, kto pokaże cycki? Kto pokaże tyłek? Kto....". Nie tak się to jednak potoczyło. Sama zdecydowałam, z czym czuję się komfortowo. I było to więcej, niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym, rodzino z Luizjany, przyjmijcie moje przeprosiny!

Hennig wyjaśniła jednak, że pasowało to do klimatu serialu i wszyscy czuli się bezpiecznie na planie.

Shelley Hennig i żart z krzesłem

Co więcej, wiele lat wcześniej spotkała twórców serialu, Jona Hurwitza i Haydena Schlossberga, na castingu do American Pie: Zjazd absolwentów. Już wtedy czuła się przy nich swobodnie. Choć nie dostała wtedy roli, to do tej pory wspomina, jak na przesłuchaniu ocierała się o krzesło, co było początkiem żartu pomiędzy nią a jej menadżerem.

Poszłam na nie jakoś w 2012 roku. Pamiętam - byłam wtedy z Chrisem Kleinem - że moja postać brała wtedy narkotyki i dopingowali mnie: "Dawaj! Rób, co co ci się żywnie podoba!".

Pamiętam, że stało tam krzesło i w pewnym momencie zaczęłam się o nie ocierać, jakby sprawiało mi to przyjemność, ponieważ moja postać była pod wpływem narkotyków. Po wyjściu z przesłuchania zadzwoniłam do mojego menadżera. Spytał, jak poszło, więc odpowiedziałam: "Świetnie, ujeżdżałam krzesło". Spytał: "Przepraszam bardzo, że co?".

Od tej pory stało się żartem pomiędzy nimi i menadżer po przesłuchaniach pytał, jak poszło i czy musiała ujeżdżać na nim krzesło. Hennig dodała ze śmiechem, że wszystko "zaczęło się od Johna i Haydena" i wiele, wiele później ociera się o inne rzeczy w ich serialu.

Zobacz także:

Najbardziej ekstremalne rzeczy, które aktorzy zrobili dla roli