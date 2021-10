Aktorki i aktorzy, którzy zmienili nazwisko. Mogą was zaskoczyć!

fot. materiały prasowe

Nazwisko w kinie to marka, która musi być rozpoznawalna i szanowana. Ważne, by było ono oryginalne i łatwe do zapamiętania, o czym z pewnością wiedzą gwiazdy, które zyskały międzynarodową sławę. Zmiana prawdziwych imion i nazwisk jest więc dość powszechnym zjawiskiem, a powodów tego jest kilka.

Hollywood nie lubi trudnych, zagranicznych nazwisk, więc nie brakuje artystów, którzy dostosowali je do amerykańskich realiów (Paul Wesley, Jennifer Aniston, Ben Kingsley). Czasem przyczyną zmiany było to, że prawdziwe nazwiska brzmiały po prostu śmiesznie (Andrew Lincoln, Lea Michele, Joaquin Phoenix). Możemy też odnaleźć interesujące przykłady, w których aktorzy chcieli w pewien sposób odciąć się od swoich krewnych (Nicolas Cage od słynnego reżysera, który jest jego wujkiem) lub nie chcieli nazywać się jak inni znani artyści (Michael Keaton). Niekiedy też gwiazdy postanawiały swoje prawdziwe imiona i nazwiska nieco skrócić lub zmodyfikować, aby brzmiały lepiej (Nina Dobrev, Antonio Banderas).

W naszym zestawieniu gwiazd kina, które zmieniły swoje imiona i nazwiska, znaleźli się również ci, którzy używają tylko swoich prawdziwych imion (Tom Cruise, Aaron Paul). Są w nim też osoby, które zmieniły tylko swoje imię (Emma Stone, Ashton Kutcher) lub zdecydowały się przedstawiać swoim drugim imieniem (Bruce Willis, Brad Pitt, Tom Hardy). Na pewno będziecie zaskoczeni!

Gwiazdy kina, które zmieniły swoje imiona i nazwiska