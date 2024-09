Zmiana podejścia w serialach MCU. Wzorem tradycyjna telewizja

Marvel

W Marvelu dojdzie do pewnych zmian. Z początku serialowe produkcje w Disney+ zapowiadano jako kinowe doświadczenie. To samo mówiono o serialach z Gwiezdnych Wojen. Niedawno informowaliśmy o zmianie strategii Lucasfilm, które będzie tworzyć tylko jeden serial aktorski rocznie ze świata Gwiezdnych Wojen. Teraz Marvel Television również zmienia podejście do produkowania kolejnych dzieł.

Wypowiedział się o tym Brad Winderbaum, czyli szef Marvel Television, Animation i Streaming.

W tej chwili myślimy o telewizji, która bardziej przypomina tradycyjną telewizję, gdzie każda produkcja może potrwać kilka sezonów, gdzie możemy obserwować jak postaci się cementują w popkulturze przez wiele, wiele lat. Jedna rzecz, którą robimy, to tworzymy kilka seriali jednocześnie. W pewien sposób robimy to w stylu tradycyjnej telewizji, ponieważ piszemy kilka odcinków pilotażowych i dopiero wtedy zadecydujemy, co chcemy produkować i pokazać na ekranie. To nam daje okazje do eksperymentowania i zaplanowania różnych marvelowych piaskownic.

Na razie nie wiadomo od kiedy te zmiany wejdą w życie. Można jednak zakładać, że zapowiedziane już projekty nie zostaną dotknięte tymi zmianami. A Wy co sądzicie o tym podejściu Marvel Television?

