Oto kluczowa różnica pomiędzy MCU a DCU. James Gunn tłumaczy

James Gunn ma wszelkie kompetencje, aby porównywać MCU i zarządzane przez siebie DCU - przypomnijmy, że reżyser tworzył dla Marvel Studios trzy części Strażników Galaktyki. Teraz w wywiadzie dla Entertainment Weekly postanowił on wskazać fundamentalną różnicę między filmowymi uniwersami i przyjętymi w ich obrębie wizjami. Tak tę kwestię opisuje sam filmowiec:

W świecie DC zawsze kochałem to, że oni mieli swoje główne komiksy, które ukazywały się regularnie, ale też te o zupełnie odmiennej tonacji - jak choćby Watchmen, Powrót Mrocznego Rycerza czy All-Star Superman. To pod tym względem już wtedy było inne od Marvela. I ta różnica obowiązuje poniekąd do dzisiaj, także w filmach. Naprawdę chcę, abyśmy w DCU kierowali się zasadą, że każdy projekt przyniesie inną wizję artystów, którzy odpowiadają za daną produkcję.

Gunn niebezpośrednio odnosi się więc do powstałej w komiksach, a później odniesionej do MCU "formuły Marvela" - tworzeniu filmów z podobną tonacją. Najwyraźniej szef DCU w swoim uniwersum postanowił kierować się zupełnie innym podejściem na tym polu.

