Fani Marvela czekali na jego występ w Deadpool & Wolverine. Aktor odmówił - teraz ujawnia powód

Choć film Deadpool & Wolverine z całą pewnością zaspokoił oczekiwania miłośników Marvela w materii fanserwisu, do pełni szczęścia na tym polu zabrakło jednego: faktu, aby to Liev Schreiber, a nie Tyler Mane, sportretował na ekranie Sabretootha. Przypomnijmy, że gwiazda serialu Ray Donovan wystąpiła w tej roli w produkcji X-Men Geneza: Wolverine z 2009 roku, z miejsca podbijając serca widzów.

Kilka lat temu pojawiły się spekulacje, że Schreiber miałby raz jeszcze wcielić się w Victora Creeda w Loganie z 2017 roku, jednak sam zainteresowany twierdził wówczas, iż nikt nie kontaktował się z nim w tej sprawie. Jak się teraz okazuje, Marvel zwrócił się do aktora z pytaniem o gościnny występ w tegorocznym Deadpool & Wolverine. Co było powodem odrzucenia propozycji? Tak tłumaczy to sam Schreiber:

To jest niesamowite. Nie potrafię nawet opisać, co czujesz, gdy ludzie myślą o rzeczy zrobionej przez ciebie dawno temu i są ci za nią tak wdzięczni, że chcą, byś zrobił ją jeszcze raz. Byłem naprawdę zaskoczony, że mieliśmy tak wielu fanów, którzy prowadzili kampanię, abym zagrał w nowym Deadpoolu. Jednak szczerze mówiąc to naprawdę wiele pracy, aby doprowadzić ciało do takiego stanu. Wiem, że widziałem, jak do roli trenuje Hugh Jackman. I pomyślałem sobie: "Lepiej będę się trzymał z boku".

Nie wiemy, czy Schreiber zdecydowałby się na powrót do roli Sabretootha, gdyby jego udział nie ograniczał się do przewidzianego w scenariuszu, krótkiego występu.

W sieci pojawiły się także zdjęcia zakulisowe, na których możemy zobaczyć Wesleya Snipesa jako Blade'a:

