Nie tylko PC. Epic Games Store zaczyna rozdawanie darmowych gier także na Androidzie oraz iOS

fot. Epic Games

Reklama

Platforma Epic Games Store na PC znana jest z cotygodniowego rozdawania bezpłatnych gier. W przeszłości w ramach tej oferty udostępniono między innymi takie tytuły, jak Grand Theft Auto V, Death Stranding, Control czy trylogię Batman: Arkham. Teraz zaś ujawniono, że na podobną promocję mogą liczyć także użytkownicy aplikacji mobilnej.

Początkowo gry na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS rozdawane będą co miesiąc, jednak pod koniec roku Epic Games zamierza przejść na cotygodniowe rozdawnictwa, podobnie jak ma to miejsce na pecetach. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie odebrać produkcję Dungeon of the Endless: Apogee, a 20 lutego zastąpi ją kolejny tytuł, Bloons TD6.

Oprócz tego poinformowano, że sklep Epic Games na urządzeniach z systemem Android oraz iOS został rozszerzony o 20 gier od deweloperów third-party.