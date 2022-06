Zmodyfikowane Nintendo Power Glove działa na Switchu

Rękawica Power Glove firmy Nintendo wyprzedzała swoje czasy tak bardzo, że pewnemu youtuberowi udało się zmodyfikować rękawicę Power Glove firmy Nintendo tak, by działała ze Switchem – konsolą przenośną, która pojawiła się na rynku prawie 30 lat po niesławnym kontrolerze. Daleko jest od ideału, gdyż problemy takie jak opóźnienia i brak możliwości remapowania niektórych przycisków sprawiają, że nie jest to rozwiązanie na miarę wyczynowego grania, czy nawet specjalnie praktyczne. Ale działa.

Youtuber technologiczny z kanału Will it Work? chciał użyć Power Glove do gry w Mario Kart Live: Home Circuit, wersji popularnej gry wyścigowej w rzeczywistości mieszanej, w której samochody sterowane radiowo poruszają się po domu.

Do jej uruchomienia potrzebne były dwa kluczowe elementy: adapter USB NES RetroPort, który przekształca oryginalną wtyczkę kontrolera NES w złącze USB, oraz klucz ConsoleTuner Titan One, potrzebny do tego, by Switch rozpoznał ogólny kontroler.

Power Glove firmy Nintendo to doskonały przykład pomysłu, który po prostu był zbyt wcześnie wprowadzony na rynek. Kontroler ruchu dla konsoli Nintendo Entertainment System został wprowadzony na rynek w 1989 roku i pojawił się w wyprodukowanym przez Nintendo filmie Czarodziej z Fredem Savagem w roli głównej. A wypowiadany w nim przez głównego antagonistę tekst „I love the Power Glove. It's so bad” stał się wiele lat później memem.

Niestety, wydano tylko dwie gry z funkcjami przeznaczonymi dla tego kontrolera, ale żadna z nich nie była sprzedawana z nim w zestawie. Co gorsza, Power Glowe nie był zbyt precyzyjny i nieco toporny w użyciu. Niewielu było zaskoczonych, gdy Nintendo zaprzestało jego produkcji w następnym roku.

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy, jak ktoś wykorzystuje Power Glove. W 2015 roku animator Robot Chicken opisał, w jaki sposób używa kontrolera do tworzenia materiałów do programu. Z kolei w 2016 roku ktoś zmodyfikował rękawicę Power Glove do sterowania dronem latającym.