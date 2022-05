Star Wars: Knights of the Old Republic II wkrótce trafi na Nintendo Switch. Jest konkretna data

fot. materiały prasowe

Pod koniec maja oficjalnie potwierdzono niedawne plotki i pokazano pierwszy zwiastun gry Star Wars Jedi: Ocalały. Nie jest to jednak jedyna interesująca wiadomość dla graczy będących jednocześnie miłośnikami uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ujawniono bowiem, że już 8 czerwca na konsolę Nintendo Switch trafi Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Gra ma zaoferować niewielkie poprawki względem oryginalnej wersji. Zdaniem twórców ma być to jeden z najlepszych sposobów na ogranie tej produkcji po latach.

Wierzymy, że dzięki poprawionej rozdzielczości, zoptymalizowanemu działaniu i nadchodzącemu po premierze DLC The Sith Lords Restored będzie to idealna platforma, by gracze wrócili do świata pokazanego w Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords - mówi Michael Blair z firmy Aspyr.

KOTOR II zadebiutowało w 2004 roku na konsolach Xbox, a kilka miesięcy później trafiło na PC. Gra spotkała się z uznaniem krytyków i chwalona była między innymi za interesującą fabułę z wieloma znaczącymi wyborami, a także rozgrywkę, która dawała sporo swobody i pozwalała na stworzenie postaci wedle własnych oczekiwań.

