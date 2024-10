Znana piosenkarka kręciła tajny film w Polsce. O czym jest Erupcja?

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=f3bTe5YUgc4

Charli XCX to popularna piosenkarka, która podbiła ostatnie lato. Coraz odważniej wchodzi w świat filmu i bierze udział w kolejnych projektach, które dopiero powstają. Jednym z nich będzie film Erupcja, którego akcja dzieje się w Polsce, a konkretnie w Warszawie. Film wyreżyseruje Pete Ohs. W obsadzie poza Charli znajduje się również: Lena Góra, Jeremy O. Harris oraz Will Madden.

Erupcja - co wiadomo?

Historia opowie o dwóch kobietach i ich relacji. Jedna z nich jest Polką (Lena Góra). Druga nazywa się Bethany (Charlie XCX) i odwiedza Polskę.

Z początku plan był taki, aby film był tajemnicą, ale popularność piosenkarki w tym przeszkodziła. Fani szybko ją rozpoznali, a w sieci pojawiły się spekulacje odnośnie jej kolejnego projektu. Piosenkarka spędziła w Polsce kilka tygodni. Tu też obecnie mieszka reżyser projektu. W rozmowie z Variety opowiedziano m.in. o tym, jak Charli udała się do klubu o późnej porze, aby nakręcić tam jedną ze scen. Niestety publiczność od razu ją rozpoznała i uznała, że piosenkarka przyjechała, aby wykonać tajny występ na żywo.

Reżyser powiedział też, co go zainspirowało do stworzenia tego filmu. Wspomniał wówczas o historycznym wydarzeniu, kiedy to wybuch wulkanu na Islandii zablokował wszystkie loty w Europie. Tak oto pewien mężczyzna, z którym potem Ohs rozmawiał, zatrzymał się w Polsce na cały miesiąc. Reżyser przyznał również, że bardzo go ciekawi polski język. Nie rozumie go wcale, dlatego jest ciekaw, jak on będzie brzmieć jako tło dla wydarzeń w produkcji. Nie obyło się bez chwalenia piosenkarki, która jest "nie do poznania" w tej roli.