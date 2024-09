Charlie Cox wspomina debiut w MCU. Opowiada o usuniętym żarcie nawiązującym do filmu Bena Afflecka

Marvel/Netflix

Charlie Cox to nowa gwiazda MCU. Po transferze z Netflixa, gdzie wcielał się w Daredevila przez trzy sezony, aktor przywdział strój w już kilku produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela - Echo, Mecenas She-Hulk. Z kolei bez stroju pojawił się w Spider-Man: Bez drogi do domu, co było jego debiutem z tą postacią na wielkim ekranie.

Aktor podczas konwentu postanowił powspominać tamte czasy. Przywołał m.in. scenę z Jonem Favreau, który wciela się w MCU w Happy'ego Hogana. Nie zawsze tak było, bo przed Kinowym Uniwersum Marvela był on Foggym z kinowego filmu o Daredevilu z Benem Affleckiem.

W Spider-Manie miałem scenę z Jonem Favreau, którego kocham. Grał też Foggy'ego w tym filmie z 2003 roku. Nie jestem pewien, czy to się ostatecznie znalazło w filmie, ale myśleliśmy nad jakimś tekstem, nawiązaniem. Miałem mu zadać jakieś pytanie, a Jon by odpowiedział: "To jest dla mnie mglista sprawa." (Gra słów: "I'm a little foggy".)

Charlie Cox dodał również, że w tamtej scenie oryginalnie miał złapać śnieżną kulę, a nie cegłę. Zostało to zmienione w ADR.

