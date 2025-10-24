placeholder
Zniknięcia online. Premiera horroru w Polsce na platformie streamingowej

Kapitalne oceny krytyków i widzów, a do tego sukces komercyjny. Zniknięcia to kolejny dowód na to, że dobre horrory królują w 2025 roku. Premiera na platformie streamingowej to idealna propozycja na Halloween.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
7. Zniknięcia fot. materiały promocyjne
Zniknięcia online w HBO Max! 24 października, tuż przed Halloween 2025 roku, do platformy streamingowej dodano jeden z najlepszych horrorów 2025 roku. Widzowie i krytycy filmowi są nim zachwyceni! Według Rotten Tomatoes - portalu zbierającego recenzje anglo- i hiszpańskojęzycznych krytyków - film ma 93% pozytywnych opinii. Widzowie natomiast wystawili ocenę na poziomie 85%, a na IMDb tytuł zdobył solidne 7,5/10. Film można już obejrzeć w domu!

Zniknięcia - box office

Zniknięcia odniosły sukces komercyjny, zarabiając 267,1 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów. Wcześniej film był dostępny w sklepach VOD, więc jego zyski z pewnością jeszcze wzrosną.

Zniknięcia - opis fabuły

Historia opowiada o zaginięciu siedemnaściorga dzieci w małym miasteczku Maybrook. Materiały wideo pochodzące z domowych kamer monitoringu pokazują, że wszystkie dzieci wyszły z domów dokładnie o 2:17 w nocy. Fikcyjni reporterzy informują, że tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.

Zniknięcia

Zniknięcia
fot. New Line Cinema
Źródło: HBO Max

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
