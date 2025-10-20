placeholder
Obecność 4 online - premiera filmu w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzeć?

Obecność 4, czyli finałowa odsłona kultowej serii grozy, jest już dostępna online. Premiera w Polsce odbyła się na platformach streamingowych tuż przed Halloween 2025. Produkcję można już znaleźć w cyfrowych sklepach VOD.
Adam Siennica
Tagi:  VOD 
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Obecność 4 fot. materiały prasowe
Obecność 4 jest już dostępna online. Finałowa odsłona serii zebrała niezłe recenzje widzów i bardzo mieszane opinie krytyków, więc ci, którzy nie wybrali się do kina, mogą nadrobić film w domu. Premiera odbyła się w kilku cyfrowych sklepach VOD, gdzie można zakupić lub wypożyczyć dostęp do produkcji.

Obecność 4 online - gdzie obejrzeć?

  • Amazon Prime Video – 49,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno
  • Player.pl – 49 zł za wypożyczenie
  • Rakuten TV – 49,99 zł za wypożyczenie, 69,99 zł za kupno

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

arrow-left
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
fot. Warner Bros. // New Line Cinema
arrow-right

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - opis fabuły

Historia filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia rodziny Smurlów, którzy stali się bohaterami głośnej sprawy badanej przez Warrenów. Rodzina występowała w programach Larry King Live i Entertainment Tonight, a ich doświadczenia opisano w książce The Haunted: One Family's Nightmare (1986) oraz w filmie telewizyjnym z 1991 roku. To jedna z najbardziej znanych spraw w karierze Warrenów, o której aktorzy wiedzieli jeszcze przed realizacją pierwszej części serii. Smurlowie skarżyli się na dziwne zapachy, tajemnicze głosy i niewytłumaczalne zjawiska, które miały miejsce w ich domu.

Adam Siennica
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
