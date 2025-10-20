Obecność 4 online - premiera filmu w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzeć?
Obecność 4, czyli finałowa odsłona kultowej serii grozy, jest już dostępna online. Premiera w Polsce odbyła się na platformach streamingowych tuż przed Halloween 2025. Produkcję można już znaleźć w cyfrowych sklepach VOD.
Obecność 4 jest już dostępna online. Finałowa odsłona serii zebrała niezłe recenzje widzów i bardzo mieszane opinie krytyków, więc ci, którzy nie wybrali się do kina, mogą nadrobić film w domu. Premiera odbyła się w kilku cyfrowych sklepach VOD, gdzie można zakupić lub wypożyczyć dostęp do produkcji.
Obecność 4 online - gdzie obejrzeć?
- Amazon Prime Video – 49,99 zł za wypożyczenie, 64,99 zł za kupno
- Player.pl – 49 zł za wypożyczenie
- Rakuten TV – 49,99 zł za wypożyczenie, 69,99 zł za kupno
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - opis fabuły
Historia filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia rodziny Smurlów, którzy stali się bohaterami głośnej sprawy badanej przez Warrenów. Rodzina występowała w programach Larry King Live i Entertainment Tonight, a ich doświadczenia opisano w książce The Haunted: One Family's Nightmare (1986) oraz w filmie telewizyjnym z 1991 roku. To jedna z najbardziej znanych spraw w karierze Warrenów, o której aktorzy wiedzieli jeszcze przed realizacją pierwszej części serii. Smurlowie skarżyli się na dziwne zapachy, tajemnicze głosy i niewytłumaczalne zjawiska, które miały miejsce w ich domu.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
23
paź
Q. Cząstka strachu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1976, kończy 49 lat