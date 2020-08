Zobacz okładki komiksów z październikowych zapowiedzi Egmontu

Świat Komiksu

W październiku 2020 roku Egmont planuje wydać aż 26 komiksów. Wśród nich nie zabraknie pozycji dla najmłodszych, tytułów superbohaterskich czy znanych już polskim czytelnikom serii.

Do najbardziej interesujących zapowiedzi należą Zegar Zagłady z Uniwersum DC, Omega Men – To już koniec z DC Deluxe, pierwszy tom Ultimate X-Men z Marvel Classic i Pokolenia z Marvel Now 2.0. Poza tym ukaże się m.in. Potwór Enkiego Bilala czy kolejny tom Invincible.

Pełne zapowiedzi Egmontu prezentujemy poniżej:

Zapowiedzi Egmontu październik 2020 r. (1)

Tak będą wyglądać okładki październikowych komiksów: