Zobacz plansze z kwietniowych zapowiedzi Non Stop Comics

Na pierwsze dni kwietnia wydawnictwo Non Stop Comics zaplanowało trzy premiery: kontynuację znanej już serii oraz dwie nieznane dotąd pozycje.

W Prima Aprilis do sprzedaży trafią dwie pozycje: czwarty tom serii Monstressa zatytułowany Wybranka, a także PTSD o postaci dotkniętej wojenną traumą.

Natomiast 8 kwietnia ukaże się The Black Holes, w którym to komiksie poznajemy nastolatki grające w punkowym zespole, ale to tylko jeden z wątków obecnych w tej historii.

Oto okładki i plansze z kwietniowych zapowiedzi Non Stop Comics: